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05:49, 5 августа 2025

Гражданин Украины осужден на Ставрополье за экстремизм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставропольском крае приговорил к двум годам колонии строгого режима гражданина Украины Геннадия Лимешко*, признав виновным в публичных призывах к насилию по национальному признаку.

Приговор гражданину Украины Геннадию Лимешко* вынес Курский районный суд Ставропольского края.

По данным следствия, Лимешко* в соцсетях разместил посты, в которых публично призывал к насилию по национальному признаку. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишут 3 августа "Вести Ставрополье".

В 2018 году Лимешко* был признан виновным в подготовке диверсий в Крыму и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, он должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак - Новый Свет, поджечь лес в районе Судака - Алушты, обеспечить обвал горных пород на автотрассу Судак - Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье, сообщало РИА "Новости".

1 февраля этого года Лимешко* был освобожден после отбытия срока заключения, он был направлен в Центр временного содержания иностранных граждан в Ростовской области, где находился до марта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля к 13 годам колонии был приговорен житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев, которого суд признал участником нападения на Ботлихский район Дагестана в составе группировки Басаева.

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Автор: "Кавказский узел"

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