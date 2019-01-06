Почти 5 тысяч жителей Кисловодска остались без тепла

06 января 2019, 22:28

Отопление и горячая вода отключены в 30 жилых многоквартирных домах в Кисловодске после аварии на тепломагистрали, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация об аварии поступила спасателям сегодня в 19.40 мск. В зоне отключения оказались улицы Марцинкевича, Пионерская, Умара Алиева, Марии Расковой, Азербайджанская и Ленинградская.

"Отопление и горячее водоснабжение отсутствует в 30 жилых многоквартирных домах (8 девятиэтажных, 22 пятиэтажных). Всего под отключение попадают 4914 человек, из них 1638 дети", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Кисловодске температура воздуха составляет -3 градуса, ветер скоростью 8 метров в секунду. 7 января температура поднимется до +3, скорость ветра снизится до 6 м/с. Осадков не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.