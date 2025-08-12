Иностранец арестован на Ставрополье за оскорбления по национальному признаку
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Ставропольском крае заключен под стражу иностранный гражданин, который в прошлом году оскорбил местного жителя по национальному признаку и побил его.
По данным следствия, в августе прошлого года в селе Привольное 30-летний иностранец публично оскорбил местного жителя.
В ходе конфликта он также ударил оппонента по лицу и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, пишет 11 августа 1777.ru.
Мужчину задержали, он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства по национальному признаку.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля уроженец одной из стран Южной Азии, проживающий в Ростовской области, был лишен российского гражданства из-за призывов к применению насилия в отношении представителей других конфессий, критики российского законодательства, распространения экстремистских материалов и уклонения от воинского учета.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.