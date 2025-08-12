Иностранец арестован на Ставрополье за оскорбления по национальному признаку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставропольском крае заключен под стражу иностранный гражданин, который в прошлом году оскорбил местного жителя по национальному признаку и побил его.

По данным следствия, в августе прошлого года в селе Привольное 30-летний иностранец публично оскорбил местного жителя.

В ходе конфликта он также ударил оппонента по лицу и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, пишет 11 августа 1777.ru.

Мужчину задержали, он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства по национальному признаку.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля уроженец одной из стран Южной Азии, проживающий в Ростовской области, был лишен российского гражданства из-за призывов к применению насилия в отношении представителей других конфессий, критики российского законодательства, распространения экстремистских материалов и уклонения от воинского учета.