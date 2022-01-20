20 января 2022, 07:10

Полицейский в Ростове-на-Дону заподозрен в мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник полиции в Ростове-на-Дону получил от местного жителя 800 тысяч рублей за отказ возбудить дело о наркотиках, на который не имел полномочий, предположили следователи.

По версии следствия, в сентябре 2021 года сотрудник управления МВД по Ростову-на-Дону получил от местного жителя 800 тысяч рублей, пообещав в обмен не привлекать к ответственности за незаконный оборот  наркотиков. При этом силовик не имел на это полномочий, а житель, передавший деньги, подлежал привлечению не к уголовной, а административной ответственности.

Против полицейского решается мера пресечения, ему вменяется часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", сообщило на своем сайте 19 января Следственное управление СКР по Ростовской области.

Часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" предусматривает до шести лет лишения свободы.

К 07.10 мск 20 января на сайтах МВД по Ростовской области и ГУ МВД России нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по региону о возбуждении уголовного дела против полицейского. Комментариев от адвокатов полицейского относительно сообщения следователей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 ноября суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения наркополицейских Романа Халимова и Максима Сердюченко, признав их виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в превышении должностных полномочий, мошенничестве, и покушении на сбыт наркотиков.

Примечание:

"Родные полицейского Тябченко заявили об отсутствии лечения в СИЗО", "Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор полицейским по делу об истязании задержанного", "Полицейский в Ростове объявлен в розыск после хищения 10 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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