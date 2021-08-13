Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор полицейским по делу об истязании задержанного

13 августа 2021, 18:10

Ростовский облсуд отказался смягчить приговор бывшим сотрудникам полиции Борису Варавину и Сергею Луценко, осужденным за избиение задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года Ростовский областной суд отклонил жалобу защиты на приговор бывшим сотрудникам полиции Борису Варавину и Сергею Луценко, осужденным на три года условно за избиение задержанного, и отправил дело на новое рассмотрение. В марте суд в Ростове-на-Дону повторно признал виновными Бориса Варавина и Сергея Луценко. Луценко получил условный срок, Варавин был осужден на два года колонии строгого режима.

Согласно приговору, Варавин и Луценко рано утром 29 июня 2017 года в районе дома 32А по улице Южной в Ростове-на-Дону при задержании Дмитрия Ажиненко дважды безосновательно применили спецсредство "Зверобой" (газовый баллончик, используемый силовыми структурами, — прим. "Кавказского узла"). Затем в отделе полиции силовики надели на Ажиненко наручники, от которых у него остались глубокие раны, а затем связали ему руки и ноги веревкой и привязали к решетке в холле отдела полиции. По версии защиты, спецсредство и наручники были применены силовиками для отражения нападения на них и пресечения оказываемого сопротивления, а впоследствии, в отделении полиции, — для сохранения ему здоровья.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Луценко и Варавина виновными и оставила приговор Ворошиловского райсуда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда.

Комментариями от осужденных и их официальных представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Жалоба на приговор бывшим силовикам поступила 7 июля, состоялось два заседания, говорится в картотеке на сайте Ростовского областного суда.