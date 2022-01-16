16 января 2022, 12:00

Возобновлена подача света жителям Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Устранены аварии на линиях электропередачи, после которых без света оставались жители нескольких районов Волгоградской области, отчиталась компания "Россети Юг".

Как писал "Кавказский узел", 15 января обрывы на линиях электропередачи произошли из-за сильного ветра в Волгоградской области. Без света остались жители шести районов - Среднеахтубинского, Ольховского, Котовского, Светлоярского, Дубовского и  Еланского.

В Волгоградской области полностью восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение, отчиталась компания "Россети Юг". "Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, специалисты работают по индивидуальным заявкам потребителей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте компании.

Аварии на электросетях произошли более чем в 20 районах области, уточняется в публикации. "Больше всего пострадали сети 6-20 кВ Палласовского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Дубовского, Фроловского, Котовского, Даниловского, Нехаевского, Алексеевского и Октябрьского районов", - сообщила пресс-служба компании.

Работы не прекращались и ночью, отмечается в сообщении. "В восстановлении электроснабжения было задействовано 173 специалиста в составе 64 бригад, 114 единиц техники", - уточнили "Россети Юг".

Примечание:

"Родители пожаловались на отсутствие отопления в детсадах Волгоградской области", "Вылет пяти рейсов задержан в Волгограде из-за непогоды", "Ветер повредил крыши 14 жилых домов в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 января 2022, 12:55

16 января 2022, 11:10

16 января 2022, 10:10

16 января 2022, 09:10

16 января 2022, 08:10

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