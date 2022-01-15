15 января 2022, 16:08

Жители шести райнов Волгоградской области остались без электричества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обрывы на линиях электропередач из-за сильного ветра произошли в  Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском и  Еланском районах Волгоградской области, ремонтные работы ведут 63 бригады. 

Как писал "Кавказский узел", в снежных заносах на дорогах Волгоградской области застряли 35 человек, в том числе шестеро детей. Волгоградские спасатели всю ночь помогали жителям региона выбираться из снежных заносов. 

Штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду и метель привели к обрывам на линиях электропередач, сообщила сегодня компания "Россети-Юг". Специалисты компании восстанавливают  электроснабжение в северных районах Волгоградской области, а также в рабочих поселках Городище, Песковатка и на острове Сарпинском. Ремонтные работы ведут устраняют 171 специалист в составе 63 бригад, задействовано 112 единиц техники, говорится в сообщении  на сайте компании.

Без света остались жители  Среднеахтубинского, Ольховского, Котовского, Светлоярского, Дубовского, Еланского районов Волгоградской области, ведутся восстановительные работы,сообщило сегодня V1 cо ссылкой на администрацию Волгоградской области.

В Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района сильный ветер сорвал  крышу школьного спортзала. Сотрудники районного жилкомхоза планируют устранить повреждения сегодня

Примечание:

"Вылет пяти рейсов задержан в Волгограде из-за непогоды", "Родители пожаловались на отсутствие отопления в детсадах Волгоградской области", "Ветер повредил крыши 14 жилых домов в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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