Жители шести райнов Волгоградской области остались без электричества

15 января 2022, 16:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обрывы на линиях электропередач из-за сильного ветра произошли в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском и Еланском районах Волгоградской области, ремонтные работы ведут 63 бригады.

Как писал "Кавказский узел", в снежных заносах на дорогах Волгоградской области застряли 35 человек, в том числе шестеро детей. Волгоградские спасатели всю ночь помогали жителям региона выбираться из снежных заносов.

Штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду и метель привели к обрывам на линиях электропередач, сообщила сегодня компания "Россети-Юг". Специалисты компании восстанавливают электроснабжение в северных районах Волгоградской области, а также в рабочих поселках Городище, Песковатка и на острове Сарпинском. Ремонтные работы ведут устраняют 171 специалист в составе 63 бригад, задействовано 112 единиц техники, говорится в сообщении на сайте компании.

Без света остались жители Среднеахтубинского, Ольховского, Котовского, Светлоярского, Дубовского, Еланского районов Волгоградской области, ведутся восстановительные работы,сообщило сегодня V1 cо ссылкой на администрацию Волгоградской области.

В Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района сильный ветер сорвал крышу школьного спортзала. Сотрудники районного жилкомхоза планируют устранить повреждения сегодня