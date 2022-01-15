Эвакуация застрявших в снегу автомобилистов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4657751#group=group-2&photo=7

15 января 2022, 14:21

35 человек эвакуированы с заснеженных участков дорог в Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В снежных заносах на дорогах Волгоградской области застряли 35 человек, в том числе шестеро детей. Волгоградские спасатели всю ночь помогали жителям региона выбираться из снежных заносов. Специализированные службы из-за непогоды работают в усиленном режиме, сообщили власти.

"Десятки автовладельцев, вынужденные по тем или иным причинам совершать поездки в условиях непогоды, минувшей ночью оказались во власти стихии. Так, две машины, в которых находились 6 человек, в том числе 2 детей глубоко увязли в снежных заносах на проселочной дороге между Кировским и Советским районами областного центра", - проинформировало ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Также, по данным ведомства, помощь была оказана и другим автомобилистам. "Помимо личного автотранспорта и грузовиков, на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребенком. Спасатели принесли теплую одежду для обогрева малыша", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В администрации региона уточнили, что всего были эвакуированы 35 человек, в том числе шестеро детей. "Эвакуация населения и застрявшей техники проводилась в СНТ "Русь" п. Ерзовка и п. Каменка Городищенского района, СНТ "Березка", п. Горная поляна, дважды п. Водный Советского района Волгограда", - цитирует представителя администрации Волгоградской области "Интерфакс".

В связи с непогодой все специализированные службы региона переведены на усиленный режим работы. "В круглосуточном режиме продолжается обработка дорог на территории Волгоградской области: в минувшие сутки для решения этой задачи были задействованы более 800 единиц техники, использованы свыше 2,5 тыс. тонн песко-соляной смеси. В настоящее время проезд обеспечен по всем направлениям", - сказано в сообщении на сайте администрации региона.

"Кавказский узел" также писал, что в связи с непогодой в Волгограде сегодня был задержан вылет пяти авиарейсов.

Примечание:

"Оперативные службы в Сочи перешли на усиленный режим работы", "Режим ЧС объявлен в Ставрополе", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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