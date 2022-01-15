Международный аэропорт Волгограда. Фото: Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

15 января 2022, 11:37

Вылет пяти рейсов задержан в Волгограде из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пассажиры пяти авиарейсов ожидают вылета в аэропорту Волгограда в Москву, Брянск и Воронеж. Также задержан прилет рейсов из Москвы Сочи, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Из-за ледяного дождя аэропорт Волгограда не принимает самолеты, сообщил пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. "Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов", – привело сегодня РИА "Новости" ее слова.

На 11.35 мск 15 января из данных на онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда следует, что задержаны пять вылетов. Четыре из них – в Москву, и по одному в Брянск и Воронеж. Также задержаны семь рейсов, вылетом в Волгоград из Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января шесть рейсов были задержаны и четыре отменены после снегопада и ледяного дождя в районе международного аэропорта Волгограда.

Примечание:

"Пассажиры авиарейса отправлены из Волгограда в Минводы резервным самолетом", "Работа волгоградского аэропорта нарушена из-за тумана", "Рейсы в регионы юга России задержаны из-за ЧП в Шереметьеве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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