15 января 2022, 11:06

Режим ЧС объявлен в Ставрополе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня в Ставрополе для ликвидации последствий непогоды, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 января сильный ветер привел к отключениям электроснабжения в четырех населенных пунктах в Ставропольском крае, и в результате без света остались более 14 тысяч местных жителей. К утру число оставшихся без электричества жителей региона достигло 35 тысяч.

Ставрополь оказался наиболее пострадавшим в результате непогоды, сообщил Владимир Владимиров. "С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям. В любом случае, оценка последствий стихии еще продолжается", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что на территории региона в результате сильного ветра повреждены кровли многоквартирных и частных домов. "Сейчас минусовая температура, снег - надо максимально быстро все восстановить, чтобы никто не мерз, чтобы дома не сырели. [...] Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло", - сказано в сообщении.

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "Жители Буденновска остались без теплоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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