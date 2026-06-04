Ставрополец заподозрен в финансировании экстремистской организации

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Денежный перевод на счет запрещенной в России организации привел к уголовному преследованию жителя Ставрополя.

Подозреваемому жителю Ставрополя 29 лет. Поводом для его уголовного преследования стали материалы оперативников краевого управления ФСБ и Центра “Э”.

“Правоохранители установили, что мужчина через интернет перевел денежные средства на счет запрещенной на территории РФ экстремистской организации”, - сообщила пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю.

Дело против мужчины возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России). Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы или до четырех лет принудительных работ.

В ведомстве не уточнили, о какой именно запрещенной организации идет речь, какую сумму житель Ставрополя перевел на ее счет и когда. Также полиция не указывает, задержан ли подозреваемый и избиралась ли ему мера пресечения. Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно возбуждения дела "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено против жительницы Дагестана из-за денежного перевода, совершенного в 2026 году.

По статье о финансировании экстремистов жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени.

Так, в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч.

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение. По итогам пересмотра, состоявшегося в марте, Дыбе назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.