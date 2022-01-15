ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 января 2022, 07:16

Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 35 тысяч

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сильный ветер привел к повреждениям линий электропередач в семи населенных пунктах Ставропольского края, и число оставшихся без света жителей достигло 35 291, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 января сильный ветер привел к отключениям электроснабжения в четырех населенных пунктах в Ставропольском крае, и в результате без света остались более 14 тысяч местных жителей.

В Ставропольском крае еще более 20 тысяч жителей остались без энергоснабжения из-за сильного ветра, информировала пресс-служба краевого управления МЧС. "Всего в зону отключения электроэнергии попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тысяч домовладений с населением 35 тысяч 291 человек, из них 12 тысяч 126 детей", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Всего без света остались семь населенных пунктов на территории Грачевского округа, Ставрополя и Михайловска. Кроме того, в Ставрополе башенный кран упал на детский сад в ЖК "Российский". "Продолжают поступать сообщения от ЕДДС края о последствиях сильного ветра на территории Ставрополья. По состоянию на 04.00 мск 15 января зафиксировано падение 104 деревьев, повреждение 20 кровель зданий как частных домовладений, так и социально значимых объектов, в том числе повреждены девять автомобилей", – уточнили спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля 2021 года более 81,5 тысячи жителей Ставрополья остались без света после того, как сильный ливень и ветер привели к массовым отключениям электроснабжения.

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "Жители Буденновска остались без теплоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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