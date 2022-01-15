Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 января 2022, 01:16

Более 14 тысяч жителей Ставрополья остались без света из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сильный ветер привел к отключениям электроснабжения в четырех населенных пунктах в Ставропольском крае, сообщили спасатели.

По данным спасателей, в Ставропольском крае из-за сильного ветра без электричества остались четыре населенных пункта.

Без света остались города Ставрополь и Михайловск, село Тугулук и поселок Верхняя Кугульта, привел 15 января сообщение Главного управления МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс". "Это 4139 домовладений с индивидуальным отоплением  с населением 14405 человек", - сообщило ведомство.

На сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю по состоянию на 1.00 мск 15 января сообщения об отключениях света в этих населенных пунктах нет.

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря в Ставропольском крае между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская после прорыва газопровода загорелся газ, пламя поднималось на высоту до 25 метров. Без газоснабжения остались 19,8 тысячи человек из 18 населенных пунктов края.  Ставропольские следователи заинтересовались крупной аварией на газопроводе.

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "Жители Буденновска остались без теплоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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