Арест мэра Майкопа продлен на полгода

15 января 2022, 09:40

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Горсуд Майкопа продлил до 14 июля срок домашнего ареста бывшему мэру Майкопа Андею Гетманову, который обвинен в хранении боеприпасов и попытке мошенничества.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября горсуд Майкопа приговорил бывшего градоначальника Андрея Гетманова к двум с половиной годам заключения, признав его виновным в хранении боеприпасов и попытке мошенничества. До вступления решения суда в силу мера пресечения Гетманову была заменена на подписку о невыезде. 18 ноября приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.

Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. 24 марта 2021 года он был задержан по подозрению в вымогательстве, позднее в деле появились статьи о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и покушении на мошенничество. 9 апреля 2021 года совет депутатов Майкопа досрочно прекратил полномочия главы города.

14 января горсуд Майкопа продлил на полгода домашний ареста Андею Гетманову, сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов Адыгеи Артур Абдулаев. "Майкопский горсуд под председательством судьи Александра Коротких продлил Андрею Гетманову меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 июля", – привел вечером 14 января ТАСС слова Абдулаева.

Напомним, по версии следствия, в мае 2018 года Гетманов потребовал от местного фермера обменяться земельными участками в Майкопском районе. Разница в стоимости участков составляла более пяти миллионов рублей, и фермер отказался от сделки. Тогда, как считают следователи, чиновник стал угрожать физической расправой, и фермер согласился на обмен.

Также, по данным следствия, в 2019 году чиновник попытался обменяться земельными участками со своим знакомым, разница в стоимости которых составляла четыре миллиона рублей, но завершить обмен ему не удалось из-за отказа регистрирующего органа. Следователи полагают, что Гетманов необоснованно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были изъяты во время обыска в его доме.