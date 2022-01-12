Извинения за встречу с Кадыровым подчеркнули остроту территориального спора Чечни с Ингушетией

12 января 2022, 23:22

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Ближайшие сторонники Кадырова выступили с новыми угрозами в адрес жителей Ингушетии после того, как бывший ингушский чиновник покаялся перед земляками за теплое общение с главой Чечни. Рамзан Кадыров сделался нерукопожатным для целых ингушских тейпов с тех пор, как инициировал передел границы между республиками, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что житель Ингушетии Яхья Хадзхиев, который был на торжестве по случаю женитьбы сына потомка Кунта-хаджи Кишиева, извинился за то, что поприветствовал и обнял Рамзана Кадырова на этой свадьбе. Вчера, 11 января, Рамзан Кадыров пригрозил, что если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Какие именно заявления стали поводом для обвинений в провокации, Кадыров не уточнил, но в контексте упомянул визиты в соседнюю республику и "объяснение за объятия".

"Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас", - сказал во время своих слов с извинениями Яхья Хадзхиев, пояснив, что критики его действий высказывали желание разорвать с ним родственные связи. Недовольство благожелательным поведением Яхьи Хадзиева по отношению к главе Чечни ранее выразил тейп Хадзиевых. Яхья Хадзхиев при главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове возглавлял управление по делам религии, сообщила 9 января "Фортанга".

Даудов и Делимханов озвучили угрозы в адрес ингушей после извинений Хадзхиева

Извинения Яхьи Хадзхиева прокомментировали ближайшие соратники Рамзана Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов. Они осудили бывшего ингушского чиновника, озвучили угрозы в адрес ингушей и упомянули спор по чечено-ингушской границе.

По словам Даудова, «ни один мусульманин не стал был себя так вести», как Хадзхиев. «В любой религии или в любых традициях не будет более немужественного поступка. Тебя Рамзан просил это делать? Как тебе не стыдно? Ты не можешь дать ответ за салам, который дал? Как тебя уважать за твой возраст, если в твоей голове нет ума? Вам не стыдно?» - заявил Магомед Даудов в видео, опубликованном 11 января на его странице в Instagram (здесь и далее перевод слов Даудова и Делимханова с чеченского на русский язык сделан «Кавказским узлом»).

Далее Даудов уже обращается ко всем ингушам, в его словах звучит угроза. «Рамзан все время пытается сохранить мир между двумя народами, но с тем поведением, которое вы протягиваете нам, мы не можем и дальше молчать и соглашаться со всем, что вы делаете. Мы все замечаем. Если вы и дальше будете следовать этому пути, то мы попросим с вас ответ. Кровь пролить легко. Если прольется кровь, то это пойдет из поколения в поколение. Я обращаюсь к достойным ингушам - остановите этих людей, не дайте крови пролиться. […] Это у некоторых на многое закрывают глаза, а у нас за каждое слово нужно отвечать. Надо остановить эти провокации между чеченцами и ингушами. Это вы допускаете, вы должны собраться, навести порядок», - сказал Магомед Даудов.

Он упомянул и недовольство ингушей по поводу установленной между республиками границы, заявив, что они «выходят с какой-то идеей» при том, что у них «нет даже оснований». «Вы портите подрастающее поколение таким поведением. От того, что вы там собираетесь и вякаете, что у вас забрали землю, никто вам землю не вернет. Как вообще выглядит человек, у которого забрали землю, если взглянуть на все это со стороны наших адатов? Он уже показывает отсутствие у себя мужества этим. Как у тебя можно было бы забрать землю? Если вы считаете, что у вас забрали земли, то отберите», - заявил Даудов.

Адам Делимханов также высказался 11 января, заявив, что ни Яхья Хадзхиев, ни те, кто подтолкнул его к извинениям, «не имеют никакого отношения к ингушам и не хотят ничего хорошего для ингушского народа». «Даже перед людьми других народов эта ситуация выглядит некрасиво. Говорить, что они не мужчины, уже надоело. Если ты не можешь ответить за салам, который ты дал, то у тебя нет никаких оснований называть себя мужчиной», - сказал Делимханов в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

В его словах также прозвучали угрозы. "Все эти люди и люди, которые пишут в социальных сетях, что это правильно, и поддерживают их, - если вы этих людей не остановите, то, вне всяких сомнений, их остановим мы. Я вам клянусь, что нет никаких сомнений в том, что мы их остановим", - подчеркнул Адам Делимханов.

"Если собака сходит с ума и нападает на людей, то в неё стреляют. Это то, что произойдёт, в этом нет никаких сомнений […] Мы не оставим даже того, кто подумал о том, чтобы назвать имя нашего Рамзана и сказать что-то плохое", - отметил Делимханов.

Аналитики указали на связь извинений ингушского чиновника с территориальным спором

Жанр публичных извинений был запущен и прижился как некий формат общественных заявлений, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«В случае извинений ингушского чиновника у меня ощущение, что он делает это не из-под палки, а сам, хотя не без внутреннего давления со стороны, но достаточно добровольно. В Чечне эти извинения будут восприняты как новый эпизод противостояния с ингушскими активистами», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Екатерина Сокирянская.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики извиняются за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

По ее мнению, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с момента прихода к власти не комментировал перепалки, которые возникали между представителями руководства Чечни и ингушскими активистами. «Видимо, это позиция властей Ингушетии - не ввязываться в конфликт, с одной стороны, чтобы не приводить к эскалации, а с другой стороны - те ингушские общественные деятели, что участвуют в противостоянии, считаются оппозицией к республиканской и федеральной власти, и поэтому солидаризироваться с ними власти Ингушетии не хотят. Но и осуждать их не хотят. Потому что понимают, что совсем лишатся внутренней легитимности среди ингушей. Поэтому молчат», - пояснила правозащитница.

Он указала, что извинения ингушского чиновника воспринимаются в контексте конфликта по территориальному вопросу, и именно поэтому ответ был связан с сёлами на границе двух республик. «Очевидно, что если бы не территориальный спор, то целый ингушский тейп не был бы против того, что их представитель обнимался с Кадыровым. Ведь он глава соседней республики. Вообще человек свободен обниматься с кем угодно, если он не кровный враг семьи или нет другой веской причины с ним не обниматься», - резюмировала Сокирянская.

Чечено-ингушские отношения осложнились после того, как осенью 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым соглашение по вопросу установления границы между республиками. Преследование лидеров протестов продолжается до сих пор. В ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений. Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". О предыстории спора о границе рассказывается в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Увязку знаков личного внимания, вежливости с политическими вопросами «средневековой дикостью» считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

«Такого рода явления не имеют отношения к нормальной политике. Объятия не должны становиться политическим фактором. Так же, как и извинения из-за них», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» он.

То, что власти Ингушетии промолчали в ответ на новые заявления Кадырова, Малашенко объясняет спокойным характером ингушей. «Ингуши спокойно реагируют на это и не хотят обострять ситуацию», - полагает политолог.

Извинения бывшего ингушского чиновника и реакция Кадырова связаны с пограничным конфликтом и обострением чечено-ингушских отношений, уверен старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Чиновнику нужно было как-то объясниться с остальными ингушами, почему тот обнимается с Кадыровым, который был инициатором территориального передела. Это показатель непростого состояния чечено-ингушских отношений, показатель того, что, как бы нас ни уверяли, ещё ничего, к сожалению, не решено. В этих извинениях после объятий проявляется эта новая травма», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ахмет Ярлыкапов.

При этом он указал, что четких параллелей заявлений Кадырова с извинениями Хадзиева провести нельзя.

По мнению Ярлыкапова, власти Ингушетии, скорее всего, молчат, не желая обострять ситуацию. «Есть установка не нагнетать. И кто-то должен быть более или менее разумным и не устраивать очередные витки напряжения словесными баталиями. Здесь как раз позиция промолчать вполне благоразумная», - считает он.

Ученый полагает, что существуют намеки на желание руководства Чечни установить вайнахскую республику. «Говорят, например, о Терской области, включавшей земли чеченцев и ингушей и которые через Хасавюртовский округ выходили к Каспийскому морю. Есть и воспоминания о Чечено-Ингушской АССР. Всё это проговаривается, просчитывается реакция на это», - отметил Ярлыкапов.

Касаемо проекта объединения двух вайнахских республик Алексей Малашенко также не исключает, что такие планы могут быть. «Но как это сделать практически? Вряд ли значительной части ингушей нравится эта идея. У ингушей их ингушская идентичность вышла на первый план, а в общей вайнахской республике они, видимо, не хотят ощущать себя вторым сортом. Поэтому я не думаю, что эта идея пройдёт», - заявил Малашенко.

В августе 2021 года минимум три представителя Ингушетии приняли участие в форуме в честь юбилея первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Читатели ингушских Instagram-пабликов заявили, что участие в официальных мероприятиях в Чечне недопустимо для представителей Ингушетии. Ингушские участники форума представились как муфтий, заместитель муфтия и его помощник, однако председатель Совета тейпов Мурад Даскиев и имам Харон Хамхоев указали, что эти люди не имеют никакого отношения к Духовному управлению мусульман республики. Представитель тейпа Султыговых призвал родственников отречься от своего родственника Магомед-Башира Султыгова, который принял участие в этом форуме.

Отметим, что сегодня Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему. Кадыров подчеркнул, что, если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь. По словам главы Чечни, он готов ответить на все претензии, но для этого они должны быть предъявлены ингушским народом или отдельными тейпами и фамилиями.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".