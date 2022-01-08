Бакинский активист Ибрагимов отпущен из полиции

08 января 2022, 13:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанный 7 января в Баку на одиночной акции протеста активист Гияс Ибрагимов вечером того же дня был отпущен. Он заявил, что продолжит протесты, если правительство и далее не станет выплачивать ему денежную компенсацию, назначенную Европейским судом по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", Гияс Ибрагимов 7 января предпринял попытку провести акцию протеста перед администрацией президента. Он протестовал против невыплаты ему компенсации, назначенной Европейским судом по правам человека. Сотрудники службы охраны президента Азербайджана пресекли акцию. Видеоролик с акцией Гияса Ибрагимова был опубликован на странице издания "Азадлыг" в Facebook. На видео мужчина идет с рюкзаком по улице, достает из него канистру с жидкостью, выливает ее на себя, затем берет в руку зажигалку и направляется к зданию. Однако сотрудники службы охраны президента отбирают у него канистру, зажигалку и задерживают.

Гияс Ибрагимов рассказал, что после задержания его сначала привезли в отделение Сабаильского районного управление полиции, а после - в управление полиции Низаминского района столицы, на территории которого он проживает. Он отметил, что силу к нему применили при задержании, а в отделении полиции - просто побеседовали, уверяя, что проблема, побудившая его выйти на такую акцию, решится - выплаты возобновятся. "Я им сказал, что три месяца обращался в госорганы, предупреждал через социальные сети, что прибегну к таким действиям, если компенсация мне не будет выплачена. Мне сказали, что вопрос решится. Я им сказал, что если и далее будут затягивать с выплатой денежных средств, то я будут поступать, как считаю нужным", - рассказал Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что еще в февраля 2020 года ЕСПЧ назначил ему компенсацию в размере 30 тыс. евро, однако денег он так и не получил. "Мы с моим адвокатом уже писали в Страсбургский суд, вопрос сейчас на контроле Комитета министров Совета Европы, но результатов нет", - заявил Ибрагимов.

Адвокат Ибрагимова Эльчин Садыгов подтвердил, что защита обратилась в ЕСПЧ в связи с невыплатой компенсации активисту. Вопрос находится на контроле Комитета министров Совета Европы, который уже принял промежуточную резолюцию. Причем, как пояснил адвокат, речь идет не только о выплате компенсации, но и о полной реабилитации Ибрагимова, поскольку в отношении него было признано нарушение прав по статье 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека. Комитет министров СЕ объединил все дела с признанием нарушения статьи 18 по Азербайджану в одну группу, сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Группы прав медиа Халид Агалиев, проводящий мониторинг решений ЕСПЧ, также отметил, что дело Ибрагимова находится под контролем Комитета министров СЕ.

"Эта структура объединила все дела по Азербайджану, в которых было признано нарушение статьи 18 Европейской конвенции, в одну группу. Сначала она называлась группа "Ильгара Мамедова". Комитет министров настаивал на оправдании всех членов этой группы. В апреле 2020 года пленум Верховного суда оправдал Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова. После этого группа стала называться условно "Группа Анара Мамедли". В ноябре 2021 года из этой группы были оправданы бывшие члены движения NIDA - Заур Гурбанлы, Узеир Мамедли, Рашадат Ахундов и Рашад Мамедли. Но нерассмотренными все еще остаются дела правозащитников Анара Мамедли, Интигама Алиева, журналистки Хадиджи Исмайловой, а также Гияса Ибрагимова и осужденного в свое время вместе с ним ныне покойного Байрама Мамедова. Кстати, насколько я знаю, Мамедову год назад компенсация была выплачена", - сказал Агалиев.

Он отметил, что власти Азербайджана обязаны в полной мере исполнить решения ЕСПЧ, "иначе может быть запущена процедура рассмотрения вопроса о невыполнении Баку своих обязательств перед Советом Европы с последующими санкциями". "Однако это длительный процесс, который может затянуться на годы", - предположил правозащитник.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

В мае 2016 года Гияс Ибрагимов вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятнике Гейдару Алиеву, был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В том же году Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был выпущен на свободу в рамках амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице Facebook серию постов антивоенного содержания. 12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, отменить им обвинительные приговоры и снять судимости.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Ибрагимов и Мамедов против Азербайджана" на основании шести жалоб азербайджанских активистов. Суд признал, что в отношении активистов нарушены статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность),10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ пришел к выводу, что обвинения были безосновательными, что заявители подвергались жестокому обращению со стороны силовиков, а сами действия по нанесению граффити представляли собой форму политического выражения, не противоречащую статье 10 Конвенции. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из заявителей по 30 тысяч евро за моральный ущерб и по 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, суммарно - 72 тысячи евро.