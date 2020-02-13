ЕСПЧ присудил компенсации азербайджанским активистам Мамедову и Ибрагимову

13 февраля 2020, 18:30

Европейский суд по правам человека присудил суммарно 72 тысячи евро компенсаций азербайджанским активистам Байраму Мамедову и Гиясу Ибрагимову, которые жаловались на пытки и нарушение права на свободу выражения мнения.

Как писал "Кавказский узел," в октябре 2016 года активисты движения Nida Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были приговорены к 10 годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активисты сочли приговор местью за граффити "Поздравляем с праздником рабов!" и "Долой систему!" на постаменте памятника бывшему президенту Азербайджану Гейдару Алиеву. 16 марта 2019 года оба активиста были помилованы.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Ибрагимов и Мамедов против Азербайджана" на основании шести жалоб азербайджанских активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова. Суд признал, что в отношении активистов нарушены статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность),10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека, сообщается в сегодняшнем пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

Судебные процессы по делам Мамедова и Ибрагимова в Азербайджане проходили отдельно, но оба активиста получили одинаковые сроки. Обвиняемых в ЕСПЧ представляли адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова. Они направили в Евросуд несколько жалоб от имени своих подзащитных, которые затем были соединены в дело "Ибрагимов и Мамедов против Азербайджана".

Европейский суд пришел к выводу, что обвинения в обороте наркотиков были основаны на доказательствах, которые не соответствовали минимальным стандартам, что заявители подвергались жестокому обращению со стороны сотрудников полиции с целью заставить их признаться в серьезных обвинениях, а власти Азербайджана не провели должного расследования по обвинению в жестоком обращении, отмечается в пресс-релизе.

В решении суда говорится, что действия заявителей по нанесению граффити представляли собой форму политического выражения, не противоречащую ст. 10 Конвенции, а их арест и судебное преследование являются вмешательством в право на свободу выражения.

Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из заявителей за моральный ущерб по 30 тысяч евро и по 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, суммарно - 72 тысячи евро.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".