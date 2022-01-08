Гияс Ибрагимов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=K7_nS_-D-BM&feature=emb_logo

08 января 2022, 06:59

Полицейские предотвратили акцию Гияса Ибрагимова перед резиденцией Алиева в Баку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Молодежный активист Гияс Ибрагимов перед резиденцией президента Азербайджана в Баку достал из рюкзака канистру с жидкостью, затем взял в руку зажигалку и пошел к зданию резиденции. Сотрудники службы охраны президента отобрали у него канистру и зажигалку, а самого активиста задержали.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2016 года Гияс Ибрагимов вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятнике Гейдару Алиеву, был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В том же году Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был выпущен на свободу в рамках амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице Facebook серию постов антивоенного содержания. 12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, отменить им обвинительные приговоры и снять судимости 

Гияс Ибрагимов 7 января предпринял попытку провести акцию протеста перед администрацией президента.

Ибрагимов протестовал против невыплаты ему компенсации, назначенной Европейским судом по правам человека. Сотрудники службы охраны президента Азербайджана пресекли акцию Ибрагимова, а на журналистов, освещавших акцию, было оказано давление, сообщило 7 января агентство "Туран".

Видеоролик с акцией Гияса Ибрагимова был опубликован 7 января на странице издания "Азадлыг" в Facebook.

Как видно в ролике, Ибрагимов идет с рюкзаком по улице, достает из него канистру с жидкостью, выливает ее на себя. Затем активист берет в руку зажигалку и направляется к зданию. Однако сотрудники службы охраны президента отбирают у него канистру, зажигалку и задерживают.

Примечание:

"Защита Рази Гумбатова обжаловала его арест", "Оппозиционер Ягублу назвал политически мотивированным отказ в выезде из Азербайджана", "ЕСПЧ признал нарушение прав журналистов из Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 января 2022, 13:33

  • Бакинский активист Ибрагимов отпущен из полиции

    Задержанный 7 января в Баку на одиночной акции протеста активист Гияс Ибрагимов вечером того же дня был отпущен. Он заявил, что продолжит протесты, если правительство и далее не станет выплачивать ему денежную компенсацию, назначенную Европейским судом по правам человека.

08 января 2022, 13:05

08 января 2022, 11:34

08 января 2022, 10:34

08 января 2022, 09:30

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