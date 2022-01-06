Пользователи соцсети раскритиковали организацию раздачи меда в Махачкале

06 января 2022, 08:12

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Раздача меда в Махачкале была плохо организована, это привело к давке между желающими получить помощь, указали пользователи Instagram и призвали организаторов в будущем более ответственно проводить такие благотворительные акции.

Видеоролик о давке при раздаче меда в Махачкале был опубликован 5 января в Instagram-паблике makhachkala.live, который имеет более 200 тысяч подписчиков, и набрал к 07.20 мск 6 января более 56,2 тысяч просмотров и 262 комментария.

В видеоролике видно, как вокруг стоящей на дороге автомашины, из которой раздавали мед, столпилось более сотни человек, которые прорывались к раздающему и давили друг на друга. "Отойдите от проезжей части", - призывал людей сотрудник полиции.

"Давка на пр. Акушинского в Махачкале, где организовали бесплатную раздачу мёда. "Вы не представляете, что творили люди. Хотел сделать садака, а люди давили друг друга. За минут 15 смели всё, что привёз раздать", - рассказал организатор", - говорится в сообщении к ролику.

Пользователи соцсети огорчились из-за поведения людей при раздаче меда. "Мне стыдно за наших людей", - отметил amik_5651. "Показывают их, а стыдно мне", - заявил gapisat59.

"Ни одного нуждающегося, наверно, там не было", - предположила madinka21413. "Откуда знаете, что нуждающихся там не было", - ответил ее magomedov.mmm1992. "Обычно в такие места ходят те, которые не нуждаются", - возразила ему madinka21413.

"Накопление народа, ковид на подходе", - написал sali_hat. "Стыдно за людей. Больше, чем уверена - нуждающихся там не было. В следующий раз лучше в детский дом отдайте и дом престарелых. Пусть хоть дети покушают. Они уж точно себе не могут купить эту вкусноту. А тем, кто организовал раздачу мёда и хотел доброе дело сделать - вам большое спасибо за вашу доброту. Ничего, на ошибках учатся", - отметила natalyazagidova.

Некоторые комментаторы заступились за пришедших за медом людей. "Некоторые пишут здесь, что им стыдно за людей. Вы не живёте их жизнью. Они с большим трудом зарабатывают на жизнь. Я уверен, что среди них не был тот, кто не нуждается. Это большой минус нашему государю и его ставленникам. Дайте людям работу", - считает magomedmagomedov9774.

"А он чего ожидал, интересно? Довели бедных людей до такого. Вот что значит нет нормальной зарплаты, пенсии мизерные, детские (пособия) копейки, вот люди и хапают, что могут", - прокомментировал 05bdg.

Часть комментаторов раскритиковала организаторов раздачи меда и призвала их более ответственно проводить такие благотворительные акции.

"В миллионном городе делать такие громкие заявления о большом количестве мёда через соцсети - это не правильно. Конечно, туда стекутся все, кто могут... От нуждающихся до проходящих мимо. Список нуждающихся всегда есть в благотворительных организациях", - заявил ___zaur__. "И это все были нуждающиеся, детям-инвалидам раздали бы сами", - написал khmedo_vvv.

"Кто организовал, они рассчитывали на это. Издеваешься над бедными людьми, можно вручать это все фондам. Они каждый месяц такие раздачи делают тихо-мирно, а эти люди решили издеваться над людьми", - считает k.xftl._

Ролик о раздаче меда в Махачкале также был опубликован 5 января в Instagram-паблике chp.kavkaze, который имеет более 235 тысяч подписчиков, и набрал к 07.40 мск 6 января более 29,6 тысяч просмотров и 266 комментариев.

"Мы с мужем проезжали оттуда. Я говорю, люди устали, что свет отключают, вышли на митинг. Вечером узнаю, что раздача мёда", - заметила beautiful_zona.

"То ли народ дикий, то ли народ голодает", - предположил пользователь beeline_megafon_mts_95. "Можно подумать, что они до сих жили по талонам на еду", - осудил жителей akaunt77777.

"Поэтому в исламе садака надо делать скрытно, чтобы такого не было", - посоветовал tarlton_tea_mkala. "Кто бы не был организатором, он не прав, на примере тысяч таких раздач мог бы и догадаться", - считает gamidov8391.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года в Дагестане представители благотворительных организаций, властей и силовых структур после общественных слушаний объединились для совместной борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности. Чтобы уменьшить число случаев обмана при сборе денег, нужно сделать более прозрачной работу благотворительных фондов и информировать людей о мошеннических схемах, указали участники обсуждения. 20 декабря 2021 года более 30 благотворительных фондов Северного Кавказа объединились в ассоциацию. Ассоциация создана, чтобы эффективно оказывать помощь нуждающимся и бороться с мошенничеством в этой сфере, заявили представители благотворительных организаций.