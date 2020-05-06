Нагрузка на благотворительные фонды в Дагестане возросла на фоне пандемии

06 мая 2020, 16:25

Жители Дагестана, оставшиеся без источника дохода и без денег из-за вынужденной самоизоляции, чаще всего просят помочь им с продуктами и оплатой жилья, рассказали представители дагестанских благотворительных фондов.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля общественная организация "Монитор пациента" после обращения врача Кизилюртовской станции скорой помощи объявила сбор 200 тысяч рублей на покупку средств защиты для медработников. К 25 апреля было собрано 207 тысяч рублей. 26 апреля дагестанские активисты запустили акцию "Я/мы врачи" и за четыре дня собрали 1,7 миллиона рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медперсонала больниц. 30 апреля эти деньги были распределены между больницами.

В Дагестане, как и других регионах, действует режим самоизоляции. Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, и люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, пояснили ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Чаще всего в Дагестане просят помощи с продуктами и оплатой аренды жилья

Работа дагестанского благотворительного фонда «Надежда» не прекращается, несмотря на режим самоизоляции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель фонда Шамиль Абашилов. По его словам, в фонд начали обращаться люди, потерявшие источник дохода из-за режима самоизоляции и не имеющие средств к существованию. Чаще всего просят помочь продуктами или с оплатой съемного жилья.

"Начали обращаться люди, которые ранее не были нуждающимися. Они сейчас попали в такую ситуацию, потому что потеряли работу. У них нет возможности даже купить себе ни продукты, ни медикаменты", - пояснил Шамиль Абашилов.

По его словам, обращения поступают как от самих нуждающихся, так и от их родственников и соседей, большинство - из Махачкалы, Каспийска и пригородов. "Сбор средств на приобретение продуктов в рамках программы «Стоп голод» производится на официальных аккаунтах благотворительного фонда в социальных сетях, а также в приложении Tooba, разработанном специально для благотворительных сборов. Помимо этого, в благотворительный фонд приходят люди и приносят определенные суммы денег. Сбор по проекту «Стоп голод» составил 600 тысяч рублей. Посредством данных финансовых средств будет обеспечено определенное количество семей продуктовым запасом на месяц", - рассказал представитель "Надежды".

До пандемии при поступлении запроса на продуктовую помощь сотрудник фонда выезжал на место для проверки сведений, но сейчас инспекция проводится дистанционно, пояснил сотрудник фонда. По его словам, на каждого члена нуждающейся семьи составляется определенный набор продуктов. "Туда входит: пшеничная крупа, макароны, рис, сахар, масло, мука, чай, картофель, капуста, лук, морковь и мясо. Мы формируем такой продуктовый набор на месяц", - пояснил Абашилов.

Некоторым нуждающимся «Надежда» переводит денежную сумму, эквивалентную месячному набору продуктов, чтобы минимизировать социальные контакты сотрудников фонда. А тем, кто не может самостоятельно закупить продукты, представители фонда и волонтеры доставляют их домой, соблюдая "все меры предосторожности и социальной дистанции", добавил Шамиль Абашилов.

Расфасовкой и развозкой продуктов занимаются волонтеры добровольческого движения «Сподвижники добра». По словам, Абашилова, фонд не испытывает проблем с волонтерской помощью. «В реализации наших сегодняшних проектах нехватки волонтеров мы не чувствуем», - отметил он, добавив, что «Сподвижники добра» участвуют в деятельности и других благотворительных организаций.

Кроме того, крупные благотворительные фонды Дагестана через приложение «Доброфон» имеют доступ общей базе, куда каждый день вносятся актуальные данные о подопечных фондов и статистика оказанной помощи. Такой подход исключает получение одним и тем же человеком благотворительной помощи от нескольких фондов, а также актуализирует список претендентов на помощь, пояснил Абашилов. "Бывает так, что к нам обращаются за помощью, но когда мы начинаем проверять, оказывается, что [авторы обращения] получили помощь от другого благотворительного фонда", - сказал он, добавив, что работники медучреждений не обращались к ним за помощью в приобретении средств индивидуальной защиты.

Минтруда подключилось к базе данных благотворительных фондов

Возросла нагрузка и на благотворительный фонд "Чистое сердце", сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель фонда Миседу Садрудинова. Благотворительный фонд, по ее словам, перешел на дистанционный прием заявок и их проверку.

"Мы никогда не работали в дистанционном режиме. Раньше мы принимали подопечных [непосредственно в офисе фонда], а сейчас по телефону принимаем заявки", - сказала Садрудинова.

По ее словам, большинство поступающих в фонд запросов касаются продуктовой помощи, при этом основной поток звонков идет из Махачкалы и других городов, где было сосредоточено работающее население. Также при необходимости в фонд обращаются главы сел и муниципалитетов с уже сформированными списками нуждающихся, добавила представитель фонда. "Они просят помощи для своих земляков и отправляют нам списки нуждающихся [которые подпадают под категорию нуждающихся согласно] требованиям фонда", - сообщила Садрудинова.

Сортировку и развоз продуктов выполняют волонтеры министерства по делам молодежи Дагестана и самого благотворительного фонда, сообщила представитель "Чистого сердца".

По ее словам, фонд "Чистое сердце" подключен к программе "Доброфон", а недавно в программе зарегистрировались министерства и ведомства Дагестана, чья деятельность соприкасается с благотворительностью и соцобеспечением – в частности, министерство труда и социального развития Дагестана.

"Минтруд тоже работает по этой же программе. Программа ["Доброфон"] даёт очень многое. Мы можем не дублировать ту помощь, которую оказывают другие фонды либо министерства и ведомства", - отметила представитель фонда.

За последний месяц с помощью "Чистого сердца" продуктами были обеспечены больше 9000 семей, а по программам обеспечения нуждающихся продуктами и медицинской программе фонд потратил 17-18 миллионов рублей, рассказала она.

Кроме того, по ее словам, фонд был вынужден запустить программу оказания помощи медработникам, обращающимся в фонд за поддержкой. "К нам обращаются очень много врачей и больниц. Просят помощи [в приобретении] средств индивидуальной защиты", - сообщила Садрудинова.

В основном запрос от медработников поступают на приобретение противочумных костюмов и других средств индивидуальной защиты. "Больше 4000 костюмов мы уже раздали по нашей медицинской программе", - сказала она, пояснив, что фонд находится на финансовом обеспечении президента фонда Омара Муртазалиева, поэтому "Чистое сердце" нечасто объявляет сборы по социальным сетям.

Нехватку средств защиты признали в скорой помощи Кизилюрта, Каспийска и Ботлиха

Правозащитная организация "Монитор пациента" благодаря собранным средствам смогла закупить средства индивидуальной защиты для работников скорой помощи в Кизилюрте и Каспийске, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Зияутдин Увайсов.

По его словам, сегодня "Монитор пациента" отправил аналогичную помощь в медицинские учреждения села Ботлих Ботлихского района. Множество подобных запросов поступает почти из всех районов и городов Дагестана, сказал Увайсов. "Врачи в основном пытаются обратиться анонимно. Они просят средства индивидуальной защиты", - пояснил он.

По его данным, руководители медучреждений не афишируют проблему нехватки средств индивидуальной защиты, но организовать сборы без официального обращения невозможно, так как сбор денег должен проводиться "неанонимно и максимально открыто, с возможностью подключить максимальное количество неравнодушных к проблеме людей", отметил Увайсов.

Общественная организация объявила сбор и помогла именно тем медицинским учреждениям, работники которых заявили о нехватке средств индивидуальной защиты, сказал он. Всего, по его словам, было собрано более 300 тысяч рублей. Сбор средств происходит только на площадках социальных сетей, а средства индивидуальной защиты закупаются на территории республики, добавил Зияутдин Увайсов.

Напомним, что Дагестан занимает пятое место в России по темпам прироста заражений коронавирусом. Сегодня число зараженных в республике выросло за сутки на 181 и достигло 2267.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".