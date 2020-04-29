Пользователи Instagram откликнулись на призыв о помощи дагестанским врачам

29 апреля 2020, 21:45

Более миллиона рублей за три дня собрали пользователи Instagram, поддержавшие инициаторов акции, проходящей под хэштегом #ямыврачи. На эти деньги закупаются маски и другие средства индивидуальной защиты для врачей в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан является лидером среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом. По данным на 29 апреля в республике выявлен 1231 инфицированный, умерли 12 пациентов. Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил 28 апреля глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции.

Сообщение о том, что в соцсетях в Дагестане запустили акцию "Я/мы врачи", поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 27 апреля. "В социальных сетях в Дагестане запустили акцию помощи врачам "Я/мы врачи"", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Одним из инициаторов акции под хэштегом #ямыврачи стала дагестанская предпринимательница Гузель Джарулаева, на страницу в Instagram которой подписаны 313 тысяч человек.

"Я - публичный человек и благодарна возможности открыто говорить о таких проблемах на огромную аудиторию. Даже более того, я несу ответственность и за своё молчание тоже. Я призываю каждого, кто в состоянии поддержать тех, кто сегодня на передовой ежесекундно борется за наши жизни! Тех, кто, оставив свои семьи и маленьких детей, неделями живут в больницах! Тех, на кого у власти не хватило средств, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты! Тех, кто шьёт себе маски из марли в перерывах между поступающими больными! […] Все собранные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников Дагестана!" - написала Гузель Джарулаева 26 апреля. В ее посте, собравшем 40,3 тысячи просмотров и 381 комментарий, указан номер карты, на которой ведется сбор денег.

Уже 28 апреля Джарулаева сообщила, что собрано более миллиона рублей. "Я полностью отдаю себе отчет, что те маски и другие средства СИЗ, которые мы сейчас закупаем на собранные деньги и будем развозить по больницам, — смехотворные в масштабах проблем, которые надвигаются на нас. Это капля в море. Пусть так. Я хочу, чтобы капля была, и внесу туда свой маленький вклад. Перечислила и сама деньги. На мои деньги купят защиту врачам тоже и, может быть, именно "мои" доктора не заразятся сами и не заразят кого-то ещё", - отметила Джарулаева (этот пост собрал 3910 отметок "нравится" и 254 комментария). "Кавказский узел" пока не может подтвердить информацию о сумме собранных участниками денег и о том, как они расходуются.

Деньги поступают на карту одной из участниц акции Фатимы, которая рассказала на своей странице в Instagram (у нее 112 тысяч подписчиков) о том, что ее телефон не замолкает "ни на минуту" из-за уведомлений Сбербанка о поступающих взносах. "Мы знаем, что не обязаны оснащать больницы медзащитой! Это наш выбор, наше желание помочь. Никто никого не заставляет переводить деньги. Выбор каждого. Я лишь хочу, чтобы медики были здоровы! Завтра я или кто-то из моих близких может оказаться в больнице, где некому будет нас лечить. Будем надеяться на государство, но и сами в стороне сидеть не будем! Лишними маска и очки не будут точно!" - написала Фатима 27 апреля. Этот пост за два дня собрал 3109 отметок "Нравится" и 208 комментариев.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Под постами участниц акции немало одобрительных комментариев.

"Молодцы девочки!!! Что неравнодушны!!!! И не остались безучастными", - пишет alims_1221. "Перевела, удачи врачам и здоровья больным", - отмечает gpg77_.

"Это как в самолёте. Вначале мать должна надеть маску на себя, затем - на ребёнка. Так и сейчас надо защитить врачей, чтобы они могли спасать жизни людей", - согласна khadizha_cosmetology. "Пусть помогает, кто может, никого не заставляют, действительно врачам сейчас хуже, чем на войне. Низкий им поклон за их отважность, за спасение жизней", - пишет elvira_davletbaeva.

При этом часть комментаторов задается вопросом, почему людям приходится собирать деньги на то, чем врачей обязано обеспечить государство.

"Почему врачи без защиты? […] Народ сам сейчас бедствует без зарплат и работы, думаю, не у народа надо просить помощи, а требовать ее у тех, кто обязан помогать выделять деньги!" - заявляет a.navruzalieva. "Если Вы публичный человек, почему Вы не попытаетесь как-то заявить о ситуации наверх? Есть же горячая линия Минздрава, есть какие-то каналы! Благородный шаг, но я тоже считаю, что пока мы разруливаем сами, растаскивание денег так и будет продолжаться", - отмечает galimat1977.

Ранее сообщалось, что общественная организация "Монитор пациента" 20 апреля после обращения врача Кизилюртовской станции скорой помощи призвала местных жителей и активистов присоединиться к сбору денег на покупку средств защиты для медицинских работников. К 25 апреля было собрано 207 тысяч рублей. Сообщение о собранных организацией "Монитор пациента" средствах поступило ранее на смс-сервис "Кавказского узла". "Благодаря финансовой помощи общественной организации "Монитор пациента" врачи больницы Кизилюрта получили перчатки, очки и респираторы на 200 тыс. руб.", - написал автор сообщения.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".