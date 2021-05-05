Пользователи соцсети раскритиковали составителей списков на помощь от Керимова

05 мая 2021, 10:23

Местные чиновники не включают действительно нуждающиеся семьи в списки получателей благотворительной помощи от сенатора Сулеймана Керимова, заявили пользователи Instagram. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что составитель списков в селе Хазар обманом включил туда свою родню.

Как писал "Кавказский узел", сенатор Сулейман Керимов по случаю Рамадана пообещал выплатить нескольким десяткам тысяч нуждающихся семей в южных районах Дагестана по 20 тысяч рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи считают, что акция имеет сугубо благотворительный характер и не связана с предстоящими выборами, поскольку Керимов и так очень популярен в республике.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Житель села Хазар Дербентского района пожаловался госсекретарю Дагестана Хизри Абакарову, что в списки попали не нуждающиеся семьи, а "свои". Абакаров лично поехал в село, где встретился с главой Хазара и местными жителями. Глава села предоставил списки получателей помощи от Керимова, где значилась одна остро нуждающаяся семья и 25 малоимущих. Абакаров поинтересовался, как составлялись списки. "Здесь у меня есть работник, который долгие годы здесь работает… у имама мечети попросили списки, социальной службы", – процитировал госсекретарь ответ главы села.

Однако местный депутат рассказал Абакарову, что человек, составлявший списки, включил туда своих родственников, которые в помощи не нуждаются. "На самом деле подтвердился этот факт. Мне очень неприятно, что на таком благом деле, как садака (благотворительность в исламе. - Прим. "Кавказского узла"), в такой святой месяц (Рамадан. - Прим. "Кавказского узла") люди могут преследовать свои интересы и вести себя нечистоплотно", – отметил Абакаров в публикации. Он поручил своему помощнику Тебризу Саидову проверить список семей, лично посетив нуждающихся в Хазаре, сообщается в публикации от 4 мая на личной странице Абакарова в Instagram.

Ранее председатель совета имамов Дербентского района Адиль Кеибов сообщил "Кавказскому узлу", что в списки получателей помощи от Керимова вошли более тысячи семей жителей Дербентского района. В списки, по словам Кеибова, попали неполные, многодетные и малоимущие семьи, а также семьи, где дети находятся под опекой. Кеибов подчеркнул, что списки для прежних благотворительных акций не использовались, чтобы помощь не получали одни и те же люди. Керимов часто помогает жителям региона, поэтому механизм формирования списков и распределения помощи давно налажен, подчеркнул представитель духовенства.

Читатели страницы Абакарова раскритиковали местных чиновников, которые организуют составление списков. "Даже в таком благом деле приходится ехать самому и контролировать лично!" - возмутился dag.shoes. Его комментарий стал одним из самых популярных и собрал 139 "лайков". "То чувство, когда мелкие чинуши чувствуют себя ханами на местах", - добавил 05.official.

Часть комментаторов пожаловались, что им даже не дали возможности подать заявку на получение помощи. "Мы пошли тоже узнать по этому поводу, а оказывается, уже две недели назад разобрали все бланки. И не давали писать. Говорили, что поздно. Стыдно просто", - написала napominanie.sunnaa. "Да-да, мне тоже так сказали везде. У меня тоже ребенок инвалид", - посетовала dobro.derbent.

Пользователь соцсети madina_1772 скептически отнеслась и к организованной Абакаровым проверке списка нуждающихся в селе Хазар. "А какой толк? Вы все равно находите именно тех, кому помощь не нужна. А на самом деле, кому нужна и кто до Керимова не может дойти, так и утопают в своих тяжелых ситуациях", - заявила она. Этот комментарий собрал 120 "лайков".

Злоупотребления, выявленные в селе Хазар, есть и в других местах, полагают авторы комментариев. "В Салте тоже проверяли бы вы также", - написала prostoumina. "То же самое творится, к сожалению, и в Дербенте", - заявил senem_avn, собрав 64 "лайка".

К 10.33 мск 5 мая эта публикация собрала 70,7 тысячи просмотров, 6097 "лайков" и 778 комментариев.

Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами. Весной 2020 года он выделил более 1,5 миллиарда рублей на помощь дагестанским врачам, закупку дорогостоящих аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров и многого другого – список необходимого представили в республиканском Минздраве и в Дербентской центральной городской больнице. Летом 2020 года сенатор подарил городской клинической больнице Махачкалы аппарат искусственной вентиляции легких, а сотрудникам этой больницы выдал денежные премии. В октябре 2020 года Керимову было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы.