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23:56, 24 июля 2025

Магомед Магомедов добивается компенсации за срыв пикета и неправомерное задержание

Магомед Магомедов 15 января 2024 года. Фото https://t.me/chernovik/66414

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов требует от МВД компенсации за незаконное задержание на одиночном пикете в Махачкале в январе 2024 года. Суд рассмотрит его иск 1 августа. 

Как писал "Кавказский узел",  15 января 2024 года полицейские задержали и доставили в райотдел заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, обвинив его в нарушении правил проведения одиночного пикета. Магомед Магомедов попытался провести в Махачкале одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, но к нему присоединился другой пикетчик, и силовики заявили о нарушении правил одиночной акции. В отдел полиции к журналисту не пустили адвоката. Суд не нашел признаков правонарушения в действиях Магомедова и журналист в тот же день был освобожден.

До ноября 2024 года, когда апелляционный суд вынес решение по делу Абдулмумина Гаджиева, его коллеги регулярно проводили в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Пикеты начались еще в июне 2019 года, когда журналист был задержан. Коллеги связывают преследование Гаджиева с тем, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Советский районный суд принял к рассмотрению иск Магомеда Магомедова к МВД по Дагестану и отделу полиции по Советскому району. В своем иске Магомедов требует компенсации морального вреда за задержание в январе 2024 года, сумма компенсации  - 150 тысяч рублей. Заседание по иску назначено на 1 августа 2025 года, сообщил сегодня Центр защиты прав человека “Мемориал” (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В своем иске журналист ссылается на нарушения статей 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также статей 29 и 31 Конституции России. Он также указал, что постановление Пленума Верховного Суда РФ №5 от 24 марта 2005 года устанавливает право гражданина требовать возмещения ущерба, причиненного незаконным применением мер по административному делу.

Магомедов также добивается привлечения к ответственности полицейских и провокатора, которого они использовали для срыва его одиночного пикета. Заявление с требованием проверить их действия он подал в Следственный комитет. Как отмечает журналист, еще в день задержания, находясь в отделе полиции, он подавал аналогичное заявление в дежурную часть, однако о результатах его рассмотрения с тех пор ничего не сообщалось.

В своем заявлении в Следком Магомед Магомедов просит возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании проведению пикета, превышении полномочий и служебном подлоге, указывая, что провокатор Ольховский и полицейские действовали согласованно. В отделе полиции Ольховский свободно передвигался, пользовался телефоном и контактировал с силовиками, в отличие от Магомедова, у которого сразу изъяли телефон. Журналист также указывает, что Ольховский вел себя агрессивно, угрожал ему и попытался на него напасть. 

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Автор: "Кавказский узел"

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