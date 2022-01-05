Прокуратура проигнорировала жалобу Ягублу на избиение силовиками

05 января 2022, 14:01

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В отведенный законом срок прокуратура не уведомила азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу о начале расследования по его жалобе на избиение силовиками и не сообщила о результатах судмедэкспертизы, рассказал сегодня сам Ягублу. Возбуждение уголовного дела необходимо для признания Ягублу потерпевшим, пояснил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу.

1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста Партии народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей.

Ответа на свою жалобу Ягублу до сих пор не получил, рассказал сегодня сам оппозиционный политик корреспонденту «Кавказского узла». "3 декабря я в течение четырех с половиной часов давал показания в Сабаильской районной прокуратуре. Согласно законодательству, самое позднее спустя месяц прокуратура должна была дать мне ответ – начато уголовное дело или отказано в этом. Указанный срок истек, а я никакого ответа не получил", - сообщил Тофиг Ягублу.

Он отметил, что результат медицинской экспертизы, назначенной прокуратурой, ему также не выдали. "Согласно законодательству, потерпевшая сторона узнает о результатах экспертизы по завершению следствия, в суде. Но меня даже не признали потерпевшим", - сказал Ягублу.

Политик не верит в то, что по факту пыток будет возбуждено уголовное дело. "По имеющейся у меня информации, прокуратура откажет в возбуждении уголовного дела. Я и сам изначально сомневался в этом. Как только я получу официальное письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, мы обратимся в суд и далее, пройдя все судебные инстанции в Азербайджане, подадим жалобу в ЕСПЧ", - сказал Тофиг Ягублу.

В течение месяца прокуратура должна была проинформировать Ягублу о возбуждении уголовного дела по его жалобе или отказе в этом, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ягублу Немат Керимли. "У прокуратуры было достаточно оснований начать уголовное дело уже после нашего обращения, поскольку Ягублу был задержан полицией на акции протеста, и современные технические возможности видеонаблюдения позволяют отследить, куда он после задержания был доставлен и когда его вывозили оттуда. Сам факт насилия был налицо, поскольку после того, как Ягублу был отпущен, он предстал перед журналистами с очевидными следами насилия на лице", - сказал Керимли.

Сотрудник Сабаильской районной прокуратуры отказались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла". Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры сообщил, что в ведомстве пока не располагают информацией по этому вопросу.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, пострадавший признается потерпевшим только после того, как возбуждено уголовное дело, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

"До этого находится в статусе свидетеля. У органа, проводящего дознание, есть месяц для проведения расследования и вывода, начать уголовное дело или нет. В ходе расследования получают результаты экспертизы, допрашиваются возможные свидетели. Если в возбуждении уголовного дела отказывают, то это решение должно быть обосновано. Если человек не согласен с решением об отказе в возбуждении уголовного дела, то он обращается в суд", - сказал юрист.

Если прокуратура в месячный срок не предоставила ответ о своем решении, то невыдачу официального решения также можно обжаловать в суде, добавил Ялчин Иманов. Он согласился, что в случае с Тофигом Ягублу «событие преступления было очевидным». "Тофиг Ягублу был задержан на протестной акции и спустя несколько часов предстал перед журналистами со следами насилия в лице. Характеры травм свидетельствовали о том, что это результат внешнего воздействия. Прокуратура должна была хотя бы начать уголовное дело сначала по факту и потом уже устанавливать в ходе следствия виновных", - отметил Иманов.

Тофиг Ягублу - бывший зампредседателя партии «Мусават», член координационного центра Национального совета демократических сил. Политик неоднократно задерживался и пребывал в заключении, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Тофиге Ягублу.