Прокуратура Астраханской области заинтересовалась ДТП с автобусом под Рязанью

02 января 2022, 11:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автобус, попавший в аварию в Рязанской области, при которой погибли пять и пострадали 21 человек, принадлежал астраханской транспортной компании, сообщило надзорное ведомство.

По данным ГУ МВД по Рязанской области, авария произошла сеголня примерно в 5.45 мск в Скопинском районе, вблизи села Вослебово.

"Рейсовый автобус передвигался через Рязанскую область транзитом по маршруту «Москва-Астрахань» и двигался в направлении города Астрахани. По предварительной информации, автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста", - сообщило ведомство на своем сайте.

В результате аварии скончались пять человек, среди которых 47-летний водитель автобуса, 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, говорится в сообщении. По данным полиции, всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), говорится в сообщении.

После аварии госпитализировано 12 человек, сообщил со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого ТАСС. Трое пострадавших находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации их планирую доставить их в Рязань, сказал министр. Он также добавил, что среди пострадавших - двое детей, они находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением врачей.

Автобус принадлежал астраханской транспортной компании, по предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения врезался в опору железнодорожного моста, сообщила прокуратура Астраханской области на своем сайте. Надзорное ведомство оценит соблюдение перевозчиком лицензионных требований , отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2021 года трое взрослых и ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Енотаевском районе Астраханской области.