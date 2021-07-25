Сгоревший под Астраханью после столкновения с грузовиком автомобиль, 25 июля 2021 года. Скриншот со страницы Главного управления МЧС России по Астраханской области в Instagram. https://www.instagram.com/p/CRwP4Y0gava/

25 июля 2021, 21:40

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Астраханью

Пассажиры легкового автомобиля стали жертвами столкновения с грузовиком в Енотаевском районе Астраханской области.

При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем на трассе Р-22, в районе села Копановка погибли четыре человека.

Авария произошла на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате ДТП Kia Sportage полностью сгорел, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Сегодня вечером на федеральной трассе Р-22 "Каспий" произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика КамАЗ. По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, после чего ее отбросило в кювет и машина загорелась, сообщило сегодня МВД России по Астраханской области.

"В результате ДТП все 4 человека, в числе которых ребёнок, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте аварии. В настоящее время устанавливаются их личности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел", также писал, что 24 июля "Газель" с рабочими перевернулась под Астраханью после столкновения с легковым автомобилем, пострадали семь граждан Узбекистана и один россиянин.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Астраханской области", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью", "Девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом под Волгоградом".

Автор: "Кавказский узел"

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