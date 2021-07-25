Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Астраханью

25 июля 2021, 21:40

Пассажиры легкового автомобиля стали жертвами столкновения с грузовиком в Енотаевском районе Астраханской области.

При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем на трассе Р-22, в районе села Копановка погибли четыре человека.

Авария произошла на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате ДТП Kia Sportage полностью сгорел, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Сегодня вечером на федеральной трассе Р-22 "Каспий" произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика КамАЗ. По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, после чего ее отбросило в кювет и машина загорелась, сообщило сегодня МВД России по Астраханской области.

"В результате ДТП все 4 человека, в числе которых ребёнок, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте аварии. В настоящее время устанавливаются их личности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел", также писал, что 24 июля "Газель" с рабочими перевернулась под Астраханью после столкновения с легковым автомобилем, пострадали семь граждан Узбекистана и один россиянин.