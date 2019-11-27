27 ноября 2019, 22:25

15 человек пострадали при ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью

Семь из пятнадцати пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского автобуса с электропоездом в Астраханской области.

ДТП произошло сегодня на железнодорожном переезде вблизи поселка Аксарайский Красноярского района Астраханской области. Пассажирский автобус, перевозивший работников газоперерабатывающего завода, столкнулся с электропоездом сообщением Астрахань - Аксарайский. "Пострадали пассажиры автобуса", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, пострадавшие... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В салоне автобуса на момент ДТП находились 25 человек, в электричке - 650 человек. "Водитель автобуса пояснил, что решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд", - сообщило управление МВД по Астраханской области на своем сайте.

"Пострадали 15 пассажиров автобуса, в больнице находятся семь человек", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на железной дороге в Адыгее 1 июня. Грузовик столкнулся с пассажирским поездом, пострадали 16 человек.

Примечание:

"Жертвами ДТП на железной дороге в Дагестане стали два человека", "При столкновении поезда и грузовика в Адыгее пострадали 16 человек", "Пассажиры поезда Адлер - Нижневартовск эвакуированы после аварии".

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