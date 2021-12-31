Политик с сыном избиты на западе Грузии

31 декабря 2021, 20:55

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Депутат сакребуло Зугдиди, член партии "За Грузию" Малхаз Тория и его сын-подросток подверглись нападению неизвестных у кладбища. Однопартийцы связали нападение с политическими мотивами.

На бывшего губернатора Самегрело и Земо-Сванети, главу краевого отделения партии Георгия Гахарии "За Грузию" Малхаза Торию и его несовершеннолетнего сына в селе Коки Зугдидского муниципалитета напали неизвестные, сообщил член политсовета партии "За Грузию" Каха Кемоклидзе.

По его словам, нападение "восьми молодых людей" произошло вечером 30 декабря, когда Тория навещал могилу недавно умершего отца. Нападавшие сказали Тория, что политик "выбрал неправильный путь и отступился от них", отметил Кемоклидзе. По его словам, нападавшие повредили машину, разрезали все колеса машины и отобрали мобильный телефон, который затем был найден недалеко от места нападения, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Малхаз Тория был назначен на пост губернатора Самегрело и Земо-Сванети в феврале, с августа 2020 года он исполнял обязанности губернатора. Однако уже 31 мая, после отставки Гахарии, он покинул должность, причины отставки он не озвучил, сообщило Civil.ge. Тория, который состоял в правящей партии, ушел в связи с намерением присоединиться к партии Гахарии "За Грузию", проинформировало в тот же день "Мтавари Архи".

Злоумышленники передвигались на трех автомобилях, номера которых ни политик, ни его сын не запомнили. Неизвестные следили за Торией, подбирая момент для нападения, а само нападение связано с его политической деятельностью, отметили в партии. Партия считает, что за нападением стоят власти и требует незамедлительного расследования, говорится в публикации.

МВД начало расследование инцидента по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "Угроза" и "Повреждение чужого имущества", сообщил "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что после муниципальных выборов 2 октября лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что между его партией и оппозицией идут переговоры о создании коалиции в горсоветах в масштабах всей Грузии. Он призвал "Грузинскую мечту" и оппозиционную партию "Единое национальное движение" провести эти переговоры открыто.