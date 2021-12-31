Автомобиль грузинской полиции. Кадр видео www.youtube.com/watch?v=RXAOT9bDtOY

31 декабря 2021, 20:55

Политик с сыном избиты на западе Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутат сакребуло Зугдиди, член партии "За Грузию" Малхаз Тория и его сын-подросток подверглись нападению неизвестных у кладбища. Однопартийцы связали нападение с политическими мотивами.

На бывшего губернатора Самегрело и Земо-Сванети, главу краевого отделения партии Георгия Гахарии "За Грузию" Малхаза Торию и его несовершеннолетнего сына в селе Коки Зугдидского муниципалитета напали неизвестные, сообщил член политсовета партии "За Грузию" Каха Кемоклидзе.

По его словам, нападение "восьми молодых людей" произошло вечером 30 декабря, когда Тория навещал могилу недавно умершего отца. Нападавшие сказали Тория, что политик "выбрал неправильный путь и отступился от них", отметил Кемоклидзе. По его словам, нападавшие повредили машину, разрезали все колеса машины и отобрали мобильный телефон, который затем был найден недалеко от места нападения, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Малхаз Тория был назначен на пост губернатора Самегрело и Земо-Сванети в феврале, с августа 2020 года он исполнял обязанности губернатора. Однако уже 31 мая, после отставки Гахарии, он покинул должность, причины отставки он не озвучил, сообщило Civil.ge. Тория, который состоял в правящей партии, ушел в связи с намерением присоединиться к партии Гахарии "За Грузию", проинформировало в тот же день "Мтавари Архи".

Злоумышленники передвигались на трех автомобилях, номера которых ни политик, ни его сын не запомнили. Неизвестные следили за Торией, подбирая момент для нападения, а само нападение связано с его политической деятельностью, отметили в партии. Партия считает, что за нападением стоят власти и требует незамедлительного расследования, говорится в публикации.

МВД начало расследование инцидента по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "Угроза" и "Повреждение чужого имущества", сообщил "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что после муниципальных выборов 2 октября лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что между его партией и оппозицией идут переговоры о создании коалиции в горсоветах в масштабах всей Грузии. Он призвал "Грузинскую мечту" и оппозиционную партию "Единое национальное движение" провести эти переговоры открыто.

Примечание:

"Муниципальные выборы в Грузии продемонстрировали усиление поляризации в обществе", "Политологи спрогнозировали мобилизацию оппозиции во втором туре выборов в Тбилиси", "Роль электората Гахарии возросла на выборах мэра Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 декабря 2021, 23:29

31 декабря 2021, 22:49

  • Абхазские журналисты поспорили о выступлении российского депутата

    Российский политик, несмотря на характер отношений Абхазии и России, не должен вмешиваться во внутренние дела непризнанной республики, заявила журналистка Изида Чания, комментируя высказывание депутата Госдумы Колесникова о митинге в Сухуме. Колесников назвал вещи своими именами, поэтому его слова о попытке переворота в Абхазии не возмутили широкую общественность, считает ее коллега Антон Кривенюк.

31 декабря 2021, 21:50

31 декабря 2021, 19:56

  • Суд назвал причины блокировки "ОВД-инфо"*

    Сайт "ОВД-инфо"* заблокирован на основании выводов экспертов, которые усмотрели в ряде публикаций оправдание экстремизма и терроризма, а также призывы к участию в акциях протеста. Претензии к проекту схожи с претензиями прокуратуры к Правозащитному центру "Мемориал"**, отметил сооснователь проекта Григорий Охотин.

31 декабря 2021, 18:56

  • 2 Жена Делимханова получила высшую награду Чечни

    Глава Чечни вручил супруге Адама Делимханова Разите высшую награду Чечни - орден Кадырова и назначил ее своим помощником. "Она всегда нас вкусно кормила", - так описал заслуги Делимхановой глава парламента Чечни Магомед Даудов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи