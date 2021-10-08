Грузинская оппозиция начала переговоры о создании коалиции в горсоветах

08 октября 2021, 09:05

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария предложил партии от власти "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение" провести переговоры о создании коалиции для согласования кандидатур в горсоветы. В партии власти отвергли это предложение, а оппозиция заявила о проведении консультаций с партией Гахарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 октября в Грузии прошли выборы мэров и депутатов местных собраний. Кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии, и там пройдет второй тур выборов. Наблюдатели назвали наиболее частыми нарушениями на выборах злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей. 6 октября грузинская оппозиция потребовала пересчета голосов, заявив, что 40% бюллетеней в Тбилиси были фальсифицированы.

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что между его партией и оппозицией идут переговоры о создании коалиции в горсоветах в масштабах всей Грузии. Он призвал "Грузинскую мечту" и оппозиционную партию "Единое национальное движение" провести эти переговоры открыто.

"Для нашей партии есть возможность иметь решающий голос при формировании как в Тбилисском муниципалитете, так и в малых муниципалитетах страны и при выборах их председателей. С этой целью, к сожалению, "Грузинская мечта", как и "Единое национальное движение" предлагают и стараются в рамках тайных переговоров достичь соглашения с нашей партией, чтобы сформировать сакребуло (органы местного самоуправления. – Прим. "Кавказского узла") из приемлемых для них людей, что и делают для создания однопартийного сакребуло", – приведены слова Гахарии в сообщении партии "За Грузию", направленном корреспонденту "Кавказского узла" 7 октября.

"Мы предлагаем "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" в открытом формате открытые трехсторонние переговоры, которые будут стремиться к сбалансированному составу сакребуло, – заявил 7 октября в эфире телеканала "Общественный вещатель" Георгий Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В "Грузинской мечте" не подтвердили проведения переговоров о создании коалиции с партией "За Грузию". Формирование сакрубело должно происходить не на основании межпартийных консультаций, а на основании нужд местного населения, сказал вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский.

"Единое национальное движение" поддерживает предложение Гахарии о проведении консультаций по созданию коалиции и готово к ним, заявила 7 октября в эфире телеканала "Формула" член этой партии Тина Бокучава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другой член "Единого национального движения", Леван Хабеишвили, заявил, что переговоры о создании коалиции уже ведутся. "Подождем окончания переговоров. Инициатива Гахарии очень важна. Все политические лидеры должны помнить, что важно координировать реальную оппозицию, в том числе вовлечение людей в муниципалитетах, которые получили некоторую поддержку, я имею в виду Гахарию. Я не вижу в этом ничего плохого и, более того, призываю их, это очень важно для общей координации, чтобы победить "Грузинскую мечту". Мы здесь. Любая консультация, как на местном уровне, так и на уровне партии, должна быть и, я думаю, будет", – сказал 7 октября в эфире телеканала "Общественный вещатель" Хабеишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".