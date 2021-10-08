Георгий Гахария, Георгий Вольский, Тина Бокучава. Фото https://ru.wikipedia.org? кадры видео https://1tv.ge/ru/news/gija-volskij-georgij-margvelashvili-mog-sdelat-gorazdo-bolshe-dlja-strany/, https://1tv.ge/ru

08 октября 2021, 09:05

Грузинская оппозиция начала переговоры о создании коалиции в горсоветах

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария предложил партии от власти "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение" провести переговоры о создании коалиции для согласования кандидатур в горсоветы. В партии власти отвергли это предложение, а оппозиция заявила о проведении консультаций с партией Гахарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 октября в Грузии прошли выборы мэров и депутатов местных собраний. Кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии, и там пройдет второй тур выборов. Наблюдатели назвали наиболее частыми нарушениями на выборах злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей. 6 октября грузинская оппозиция потребовала пересчета голосов, заявив, что 40% бюллетеней в Тбилиси были фальсифицированы.

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что между его партией и оппозицией идут переговоры о создании коалиции в горсоветах в масштабах всей Грузии. Он призвал "Грузинскую мечту" и оппозиционную партию "Единое национальное движение" провести эти переговоры открыто.

 "Для нашей партии есть возможность иметь решающий голос при формировании как в Тбилисском муниципалитете, так и в малых муниципалитетах страны и при выборах их председателей. С этой целью, к сожалению, "Грузинская мечта", как и "Единое национальное движение" предлагают и стараются в рамках тайных переговоров достичь соглашения с нашей партией, чтобы сформировать сакребуло (органы местного самоуправления. – Прим. "Кавказского узла") из приемлемых для них людей, что и делают для создания однопартийного сакребуло", – приведены слова Гахарии в сообщении  партии "За Грузию", направленном корреспонденту "Кавказского узла" 7 октября.

 "Мы предлагаем "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" в открытом формате открытые трехсторонние переговоры, которые будут стремиться к сбалансированному составу сакребуло, – заявил 7 октября в эфире телеканала "Общественный вещатель" Георгий Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В "Грузинской мечте" не подтвердили проведения переговоров о создании коалиции с партией "За Грузию". Формирование сакрубело должно происходить не на основании межпартийных консультаций, а на основании нужд местного населения, сказал вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский.

"Единое национальное движение" поддерживает предложение Гахарии о проведении консультаций по созданию коалиции и готово к ним, заявила 7 октября в эфире телеканала "Формула" член этой партии Тина Бокучава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другой член "Единого национального движения", Леван Хабеишвили, заявил, что переговоры о создании коалиции уже ведутся. "Подождем окончания переговоров. Инициатива Гахарии очень важна. Все политические лидеры должны помнить, что важно координировать реальную оппозицию, в том числе вовлечение людей в муниципалитетах, которые получили некоторую поддержку, я имею в виду Гахарию. Я не вижу в этом ничего плохого и, более того, призываю их, это очень важно для общей координации, чтобы победить "Грузинскую мечту". Мы здесь. Любая консультация, как на местном уровне, так и на уровне партии, должна быть и, я думаю, будет", – сказал 7 октября в эфире телеканала "Общественный вещатель" Хабеишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Муниципальные выборы в Грузии продемонстрировали усиление поляризации в обществе", "Политологи спрогнозировали мобилизацию оппозиции во втором туре выборов в Тбилиси", "Роль электората Гахарии возросла на выборах мэра Тбилиси".

Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 октября 2021, 19:35

08 октября 2021, 19:07

  • До 20 человек остаются под обломками жилого дома в Батуми

    До сих пор не установлено точное число находящихся под завалами рухнувшего жилого дома на улице 26 мая в Батуми, из-под обломков извлечены два человека, в том числе ребенок. Причиной обрушения могли стать ремонтные работы, проинформировал глава МВД Грузии.

08 октября 2021, 18:40

08 октября 2021, 18:23

  • Беженцы из Гадрута рассказали об условиях жизни в Нагорном Карабахе

    Семьи беженцев потеряли во время войны все имущество, власти частично компенсируют им стоимость аренды, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие жители Гадрутского района. В Нагорном Карабахе живут 1365 семей переселенцев из Гадрутского района, сообщил глава районной администрации.

08 октября 2021, 17:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи