Роль электората Гахарии возросла на выборах мэра Тбилиси

04 октября 2021, 18:02

На исход выборов мэра Тбилиси во втором туре сильно повлияют избиратели, поддержавшие в первом туре занявшего третье место Георгия Гахарию. Возросла роль и самого Гахарии, который будет задавать ориентиры своему электорату, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии, теперь там пройдет второй тур выборов. В Тбилиси во второй тур прошли действующий мэр Каха Каладзе и кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия, третье место занял бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Назначение второго тура выборов мэра Тбилиси обусловили напряженные политические процессы, заявил баллотирующийся на второй срок действующий мэр города Каха Каладзе. При этом он признал свои ошибки в ходе проведения предвыборной кампании. "Я уважаю волю избирателей и любое решение, которые тбилисцы примут у избирательных урн. Может, я что-то упустил во время этого процесса, может, не обратил должного внимания на все актуальные вопросы, извините за это", - сказал Каладзе на брифинге 3 октября.

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", указали, что результаты второго тура выборов будут сильно зависеть от избирателей, поддерживающих лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию, занявшего по итогам первого тура третье место. Имеет значение и то, за кого станет агитировать сам Гахария.

На выборах в органы местного самоуправления традиционно низкая явка избирателей, поскольку эти выборы не привлекают их внимания, так как они заинтересованы более глобальными вопросами - формированием органов исполнительной и законодательной власти, отметил главный аналитик неправительственной организации "Центр гражданского мониторинга" Гия Абашидзе. Он предполагает, что во втором туре выборов явка избирателей может быть еще ниже, чем в первом.

Гахария пока не призывал своих избирателей к голосованию во втором туре и поддержке кого-либо из его участников, указал Абашидзе. При этом для правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" создание коалиционного правительства с партией Гахарии более комфортно, нежели для оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Гахария может соблюсти нейтралитет и оставить на выбор своих избирателей, за кого им проголосовать во втором туре, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. По его мнению, этот подход будет говорить о негласной поддержке Кахи Каладзе. Встреча Гахарии и Каладзе незадолго до выборов, проведение которой скрывали, может указывать на их договоренность о поддержке Каладзе в случае проведения второго тура выборов, подчеркнул аналитик.

"Сторонники Гахарии не станут голосовать во втором туре выборов за Мелию, так как они более склоняются к правящей партии, нежели к оппозиции", - озвучил свой прогноз Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

С этим прогнозом согласился аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе. Он уверен, что избиратели Гахарии проголосуют за "Грузинскую мечту".

Во втором туре выборов может принять участие больше избирателей, чем в первом, считает Читадзе. Во время предвыборной кампании правящая партия начнет спекулировать на возможном возвращении к власти "Единого национального движения", и на выборы пойдут те, кто против этого, подчеркнул он.

1 октября Михаил Саакашвили - бывший президент Грузии и основатель партии "Единое национальное движение" – вернулся на родину после многолетнего отсутствия и призвал сторонников проголосовать против "Грузинской мечты". Он был задержан, поскольку заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам. Саакашвили помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с его помилованием. Чем чревато для Саакашвили возвращение в Грузию, "Кавказский узел" проанализировал в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".