Военнослужащий задержан в Армении после возвращения из плена

30 декабря 2021, 16:32

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Один из пяти возвращенных Азербайджаном 29 декабря армянских солдат, Арман Хачатрян, задержан в Армении по подозрению в нарушении правил несения службы.

Как писал "Кавказский узел", после обострения 16 ноября ситуации на армяно-азербайджанской границе Азербайджан вернул Армении 26 военнослужащих. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных – военнослужащего и мирного жителя. 4 декабря были возвращены еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря в Армению вернулись еще 10 военных. 29 декабря при посредничестве Венгрии были возвращены еще пять военных.

16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Возвращенный 29 декабря из азербайджанского плена армянский военнослужащий Арман Хачатрян задержан, сообщило сегодня News.Am со ссылкой на представителя Следкома Армении

Военнослужащего задержали по обвинению в нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия, сообщил пресс-секретарь Следкома Армении Вардан Тадевосян. "Остальные четверо военнослужащих, вернувшихся на родину, допрошены в рамках уголовного дела", - процитировало его слова агентство "Новости Армения".

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря суд в Армении арестовал на два месяца майора Нарека Еремяна, вернувшегося из плена в Азербайджане. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Ранее пять военнослужащих, выданных Азербайджаном Армении, после освобождения из плена были обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Правозащитник Артур Сакунц назвал недопустимым уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".