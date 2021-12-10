11 человек задержаны на акции протеста в Ереване

10 декабря 2021, 12:32

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Силовики задержали за неподчинение полиции 11 участников акции протеста в Ереване, которые потребовали от МИД Азербайджана официального комментария о передаче территорий Нагорного Карабаха под контроль Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Армении периодически проводят акции протеста, на которых выступают против позиции властей страны относительно итогов 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Так 8 ноября участники протеста в Ереване публично разорвали распечатанное трехстороннее заявление, назвав его угрозой безопасности Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имел права подписывать документ, подчеркнули они.

В трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

Силовики задержали около здания министерства иностранных дел в Ереване 11 участников акции протеста по статье о неподчинении полиции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Тиграну Петросяну руководитель управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Активисты из числа сторонников Освободительного движения вышли сегодня на акцию протеста около здания МИД в Ереване. Протестующие заявили, что власти страны приняли политику оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджане и потребовали от МИД официальных разъяснений по этой вопросу, информировал сегодня News.am.

"Это уже стало почерком. В случае акций протеста существуют определенные правила: если кто-то мешает нормальным действиям, то надо подойти к организатору акции, потребовать исключить данное препятствие, затем об этом дважды надо предупредить по громкоговорителю, только потом можно человека удалить, а не подвергать приводу", – привело издание слова организатора акции Ара Зограбян.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны около десятка человек в помещении. Около одной из стен стоит несколько десятков флагов различных стран. Также в помещении находятся около десятка полицейских. Между силовиками и людьми в штатском происходит разговор на повышенных тонах, после чего полицейские берут под руки одного из них и выводят на улицу. Затем аналогичные действия проводятся с еще одним человеком в гражданской одежде. Обоих препровождают в полицейских микроавтобус.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Последние боевые потери обе стороны понесли 16 ноября. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. "Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы", – процитировал слова Пашиняна ТАСС.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".