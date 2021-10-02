02 октября 2021, 13:05

Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении

Гражданин Азербайджана подозревается в содействии армянским спецслужбам, он арестован, сообщили в Службе государственной безопасности.

По данным ведомства, гражданин Азербайджана 1970 года рождения "осуществлял шпионаж в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности" страны.

Согласно версии следствия, мужчина выполнял задания армянских спецслужб, полученные через посредников. "Он, в частности, передал информацию о комплектовании личного состава Вооруженных сил Азербайджана, содействовал армянским спецслужбам в целенаправленном распространении дезинформации, направленной на разжигание в республике противостояния по этническим мотивам", - цитирует сообщение Службы госбезопасности Азербайджана ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 274 УК Азербайджана (государственная измена), по решению суда он арестован.

"Кавказский узел" также писал, что по делу о шпионаже ранее были осуждены глава Исламской партии Азербайджана Ильхам Алиев и его родственник Мехман Рзаев. 6 мая Алиев получил 16 лет заключения, Рзаев - 14. По версии обвинения, они были завербованы спецслужбами Ирана и по их заданию занимались шпионажем. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Алиева политзаключенным.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". 

Примечание:

"Азербайджанский солдат задержан в Нагорном Карабахе", "Эксперты связали шпионский скандал в спецслужбах Азербайджана с деятельностью Ирана", "Житель Азербайджана арестован по подозрению в шпионаже".

Автор: "Кавказский узел"

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