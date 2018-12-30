Эксперты связали шпионский скандал в спецслужбах Азербайджана с деятельностью Ирана

30 декабря 2018, 06:01

Появление шпионской сети с участием бывших сотрудников спецслужб стало результатом разложения министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, считают глава Центра исследования безопасности Ильхам Исмаил, журналист Мехман Алиев и координатор Союза "За свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов. По их мнению, арестованные сотрудничали со спецслужбами Ирана, который ведет активную разведывательную деятельность с момента восстановления независимости Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", два бывших сотрудника министерства национальной безопасности Азербайджана, по данным Службы государственной безопасности страны, обвиняются в участии в шпионской сети, организованной иностранными спецслужбами. Они обвинены по статье об измене государстве и арестованы.

Скандал в спецслужбах Азербайджана прокомментировал блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона". "Конечно, общество будет гадать о стране, для которой шпионили эти негодяи. Мое мнение - они работали на Россию. Называть Армению не буду, потому что у Еревана нет таких возможностей, чтобы вовлечь азербайджанских "гэбистов". Но широчайшие возможности есть у Москвы, хотя бы потому, что все нынешние наши полковники учились вместе или сотрудничали с российскими коллегами", - написал он.

«В истории Азербайджана не было еще подобных фактов глубинного проникновения в спецслужбы шпионской сети иностранных разведок», - отметил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований безопасности, бывший сотрудника МНБ, полковник-лейтенант в отставке Ильхам Исмаил.

«Это стало результатом руководства бывшим МНБ в течение 11 лет и трех месяцев бывшего работника ОБХСС Эльдара Махмудова. С его приходом в ведомство началось выдавливание профессиональных кадров спецслужб и массовые назначения на должности лиц из системы полиции - бывших работников ОБХСС, ГАИ и других», - сказал Исмаил.

По его словам, была создана благодатная почва для вербовки иностранными разведками агентов прямо из МНБ.

Исмаил напомнил, что ранее были арестованы, по меньшей мере, трое бывших сотрудника ведомства.

В октябре 2015 года руководство министерства национальной безопасности Азербайджана было отправлено в отставку, впоследствии власти расформировали все ведомство. 22 сотрудника МНБ стали обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в работу бизнес-структур. В феврале прокурор потребовал приговорить трех генералов министерства, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, к срокам от 12 до 16 лет, еще семь старших офицеров - лишить свободы минимум на семь лет. В апреле суд приговорил их к срока от трех до 14 лет.

По словам Исмаила, такого масштаба шпионского скандала внутри спецслужб Азербайджана не было с 2007 года, когда была арестована группа офицеров во главе с начальником службы безопасности Бакинского аэропорта Эмином Сулеймановым.

Сулейманов и еще семь работников службы безопасности аэропорта были арестованы в сентябре 2007 года. По неофициальным данным, их обвиняли в участии в торговле людьми и провозе через аэропорт денег в крупных размерах.

По словам эксперта, нынешний арест уникален тем, что разоблачена группа, действовавшая внутри самого центрального аппарата спецслужб.

По мнению Исмаила, арестованные сотрудничали со спецслужбами Ирана. При этом, по его словам, в Азербайджане разведывательной деятельностью занимаются многие государства, но больше всего возможностей у Ирана и России.

«Азербайджан 200 лет был в составе Российской империи и Советского Союза. С распадом СССР спецслужбы России наверняка сохранили контакты с некоторыми агентами КГБ и ГРУ. Иран же, помимо религиозного фактора – шиитского населения, использовал тяжелое материальное положение жителей Азербайджана, в особенности в 90-е годы... В особенности Иран развил агентурную сеть, когда в начале 90-х гг. в Нахичеванской автономной республики на короткий период отсутствовало региональное министерство национальной безопасности», - сказал Исмаил.

По данным главного редактора оппозиционной газеты "Азадлыг" Ганимата Захида, арестованные бывший сотрудники МНБ обвиняются в шпионаже в пользу Ирана. «Трое офицеров МНБ, в том числе один полковник..., арестованы по обвинению в шпионаже органам спецслужб Ирана», - написал Захид, который в настоящее время находится в политэмиграции, на своей странице в социальной сети Facebook.

Он позитивно оценил разоблачение шпионской сети нынешним СГБ.

«Разоблачить шпионскую сеть внутри спецслужбы очень сложное дело. Даже бывшие сотрудники сохраняют каналы связи и могут знать о готовящихся мероприятиях. В этом смысле заслуживают признания сохранение секретности и успешное доведение операции до конца», - отметил Исмаил.

Отметим, что после смены руководства МНБ в 2015 году ведомство было ликвидировано и вместо него создано Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки.

Иран пытается вести с территории Азербайджана разведдеятельность против других государств

Вовлеченность в шпионскую сеть бывших офицеров МНБ стало возможным из-за разложения в ведомстве, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

«Когда в спецслужбах происходит разложение, а именно это было в МНБ..., то внедрение туда иностранных разведок было вполне реальным сценарием», - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он также склонен считать, что арестованные работали на спецслужбы Ирана.

«По имеющейся неофициальной информации, шпионская сеть была связана с Ираном. После восстановления независимости Азербайджана Иран всегда был активным на территории страны. Первое время иранцы напрямую пытались вмешиваться во внутреннюю политику Азербайджана, рассматривая потенциальным проводником своих интересов Исламскую партию, отдельные общественные организации и религиозные группы. Однако это вызвало серьезные проблемы в двусторонних отношениях, еще больше отталкивало Баку от ИРИ (Исламская республика Иран). Поняв, что политика прямого вмешательства не приносит желаемых результатов, разведывательные службы ИРИ стали действовать по классической схеме спецслужб – заниматься сбором важной и секретной информации и использовать для этого завербованных агентов... Кроме того, Иран, находясь в условиях санкций, пытается, наверняка, также вести с территории Азербайджан разведывательную деятельность против третьих, мягко говоря, недружественных ему государств», - сказал Алиев.

МНБ больше не существует, но его жертвы до сих пор в тюрьмах

МНБ утратило свою функциональную принадлежность и превратилось в орган политического сыска, считает координатор Союза «За свободу политзаключенных» Азербайджана Эльшан Гасанов.

«Многих критиков власти, и вообще людей с активной гражданской позицией обвиняли в шпионаже, госизмене. И, в особенности, в пользу Ирана, а в итоге оказалось, что шпионы были среди них самих. Жертвами оговора МНБ стали многие невиновные люди. МНБ больше нет, но его жертвы все еще в тюрьмах. К примеру, в середине нулевых годов была арестована группа молодых людей – верующих во главе с Саидом Дадашбейли. Этих людей обвинили в сотрудничестве с Ираном и осуществлении «государственного переворота»... В деле было очень много нестыковок, процессуальных нарушений. Молодых людей обвиняли и в пособничестве шиитскому Ирану, и, одновременно, суннитским группам на Ближнем Востоке, и даже Израилю. Но самым показательным свидетельством того, что это дело не основывалось на праве, стало написание судьей... письма благодарности в МНБ за «разоблачение этой преступной группы», - сказал Гасанов.

10 декабря 2007 года в Азербайджане суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении "группы Саида", приговорив Саида Дадашбейли и еще трех членов его группы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а остальных участников группы - к срокам заключения от 2 до 13 лет. Суд признал Саида Дадашбейли виновным в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата. Подсудимые и их родственники заявили, что считают дело сфабрикованным, а приговор несправедливым.

По словам Гасанова, по обвинению в шпионаже в пользу Ирана были арестованы многие верующие, богословы, ученые.

«Во многих случаях обвинения не подкреплялись достоверной доказательной базой. Даже когда обвинение разваливалось, суды не выносили оправдательных вердиктов, а ограничивались мягким приговором. При самым благоприятном исходе – условным наказанием», - сказал Гасанов.

Напомним также, что одним из тех, кто обвинялся в сотрудничестве со спецслужбами Ирана, был главный редактор газеты «Толыши Садо» («Голос Талыша») Гилал Мамедов.

Гилал Мамедов, автор видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году, в сентябре 2013 года был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Гилал Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. 17 марта 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

Комментариями представителей отдела общественных связей СГБ относительно версии экспертов о шпионаже в пользу Ирана "Кавказский узел" пока не располагает.