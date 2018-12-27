Сотрудники органов безопасности Азербайджана обвинены в шпионаже

27 декабря 2018, 06:04

Два бывших сотрудника Министерства национальной безопасности Азербайджана обвиняются в участии в шпионской сети, организованной иностранными спецслужбами, сообщила Служба государственной безопасности страны.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2015 года руководство Министерства национальной безопасности Азербайджана было отправлено в отставку, впоследствии власти расформировали все ведомство. 22 сотрудника МНБ стали обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в работу бизнес-структур. В феврале прокурор потребовал приговорить трех генералов министерства, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, к срокам от 12 до 16 лет, еще семь старших офицеров - лишить свободы минимум на семь лет.

Сотрудниками службы государственной безопасности «была раскрыта и обезврежена разведывательная сеть иностранной спецслужбы, которая на протяжении нескольких лет вела многоэтапную шпионскую деятельность в Азербайджане», в шпионскую сеть были вовлечены сотрудники азербайджанских спецслужб, сообщил 26 декабря отдел общественных связей ведомства.

"Закир Алибала оглу Исмайилов 1959 года рождения, занимавший должность начальника отдела Министерства национальной безопасности и другие ответственные посты, был привлечен иностранной спецслужбой к тайному сотрудничеству", - говорится в сообщении. По версии следствия, за материальное вознаграждение он регулярно предоставлял иностранной спецслужбе материалы о контрразведывательной деятельности, сведения о личном составе органов госбезопасности и другую секретную информацию, отмечает ведомство.

«Даже после выхода на пенсию в 2015 году Исмайлов, используя свои прежние связи, добывал и передавал за рубеж информацию об изменениях в органах безопасности Азербайджана, а также предлагал возможные методы разведывательной работы против азербайджанских спецслужб», - уточнила служба общественных связей.

Другой бывший сотрудник Министерства национальной безопасности, Юсифзаде Бахруз Яшар оглу 1977 года рождения, был завербован после выхода в запас в органах госбезопасности, отмечается в сообщении.

По версии следствия, после вербовки он получил указание вновь искать работу в органах спецслужб Азербайджана, однако был разоблачен, пишет со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана "Спутник Грузии".

Исмайлов и Юсифзаде обвинены по статье об измене государству (274 уголовного кодекса Азербайджана), оба они арестованы, передает сообщение Службы государственной безопасности ТАСС.

«Кавказский узел» не располагает комментариями представителей или членов семей Исмайлова и Юсифзаде.