Верховный суд 28 декабря проведет прения по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*

27 декабря 2021, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередное заседание по делу о ликвидации "Международного Мемориала"* в Верховном суде России, на котором пройдут прения сторон, начнется 28 декабря в 11.00 мск. Оно будет транслироваться в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Процесс по иску начался 25 ноября. 14 декабря на заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"*, дело о ликвидации которого рассматривает Мосгорсуд по иску прокуратуры, указавшей, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. По данным на 20:40 мск 27 декабря петицию подписали 138 018 человек. Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Рассмотрение иска против «Международного Мемориала»* в Верховном суде России продолжится 28 декабря в 11.00 мск, сообщается в информации на сайте организации. Дело находится в производстве судьи Аллы Назаровой.

«Международный Мемориал»* представляют Ян Рачинский (председатель правления), Елена Жемкова (исполнительный директор), адвокаты Генри Резник, Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт, юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова, Наталия Секретарева.

По закону заседание должно быть открытым, чтобы пройти в суд, необходимо иметь при себе паспорт, сообщает правозащитная организация, отмечая, что за текстовой трансляцией судебного заседания можно следить в соцсетях, в частности, на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура vs #МыМемориал: попытка ликвидации".

Здесь указано, что в процессе рассмотрения иска уже пройдены почти все стадии. «Остались только прения и собственно окончательное решение вопроса о Мемориале* в исполнении судьи Аллы Назаровой! Скорее всего, нас не будут томить до 2022 года, и мы услышим решение уже 28 декабря», - сказано в анонсе мероприятия.

Отметим, что во время первого заседания по иску о ликвидации "Международного Мемориала"* у здания суда собралось 200-300 противников закрытия организации. 14 декабря поддержать "Международный Мемориал"* к зданию суда пришло несколько сотен человек, около 50 из них были в зале, остальные стояли на улице, передавал корреспондент "Кавказского узла".

О ценности и значимости работы "Международного Мемориала"* красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры о ликвидации этой организации, указала суду юрист Татьяна Глушкова. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, указал после первого заседания правозащитник Олег Орлов. Прокуратура избрала тактику тривиализации процесса, избегая разговора о его репрессивности и абсурдности, отметил адвокат Григорий Вайпан.

"Кавказский узел" также писал, что в Мосгорсуде уже прошло четыре заседания по иску о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, последнее - 23 декабря. Следующее назначено на 29 декабря. На нем пройдут прения сторон.

Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее правозащитники, юристы и журналисты.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.