Правозащитники сочли своим долгом поддержать "Мемориал"* у здания суда

15 декабря 2021, 00:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Международный Мемориал"* долгое время успешно занимается историко-просветительской работой "без умолчания и лакировки", эта работа не должна прекращаться, заявили правозащитники, собравшиеся перед зданием Верховного суда, где проходил процесс по иску прокуратуры против "Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря в Верховном суде России началось заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Поддержать "Мемориал"* пришло множество людей, и после начала заседания около здания суда был задержан активист. На заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

Первое заседание прошло 25 ноября. В тот день у здания суда собралось 200-300 противников закрытия организации. О ценности и значимости работы "Международного Мемориала"* красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры, указала суду юрист Татьяна Глушкова. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, констатировал после заседания правозащитник Олег Орлов.

Помимо девяти томов материалов дела, которые были заслушаны в суде, прокуратура представила дополнительные документы – акт осмотра одного из ресурсов "Мемориала"*, проведенного вечером 13 декабря. "Это означает, что прокуратура осознает, что представленных ею ранее материалов явно недостаточно для того, чтобы добиться осуждения "Мемориала"*. Впрочем, похоже, что и новое доказательство примерно того же уровня, что и предыдущие", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Мемориала"* Григорий Вайпан.

Представитель прокуратуры на заседании ходатайствовала о приобщении акта осмотра страницы topos.memo.ru в соцсети Instagram. По ее мнению, это иллюстрирует, что "Международный Мемориал"* продолжает не маркировать страницы в соцсетях (не маркированы отдельные посты). Регламентация маркировок, адвокатские запросы в прокуратуру, Минюст и Роскомнадзор с просьбой разъяснить, каким образом следует маркировать материалы, остались без ответа, возразила адвокат Мария Эйсмонт. Акт осмотра составлен в отсутствие ответчика, нет возможности оспорить его в суд, и он не может служить доказательством нарушения, подчеркнул юрист Григорий Вайпан. В результате судья приобщила к делу и акт осмотра страницы в соцсети, и адвокатский запрос Эйсмонт.

Большинство эпизодов, инкриминируемых "Мемориалу"*, не могут быть засчитаны вообще, поскольку спустя год после выплаты штрафа за административное правонарушение оно полностью погашается, отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 11.00 мск 28 декабря. Ожидается, что оно будет посвящено прениям сторон, сказал Вайпан.

На 16 декабря назначено также заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Прокуратура заявила, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября в Мосгорсуде прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание.

Правозащитники выступили в поддержку "Мемориала"*

Поддержать "Международный Мемориал"* к зданию суда пришло несколько сотен человек, около 50 из них было в зале, остальные стояли на улице, передал корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитница Светлана Ганнушкина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что для нее прийти к зданию Верховного суда в этот день – "это способ удовлетворения собственного чувства гражданственности". "Мемориал"* – это жизнь, это работа, которая дает право жить в тех тяжких условиях, в которых мы оказались", – пояснила она.

Около здания суда со значком "Я/мы иностранный агент" находился также правозащитник Юрий Самодуров. Он рассказал "Кавказскому узлу", что пришел по двум причинам. "Мемориал"* – это главная общественная организация, созданная в период "перестройки". То, ради чего "Мемориал"* был создан – историческая работа, конференции – все это "Мемориал"* делал, делает и должен продолжать делать. Это единственная организация, делающая... это успешно и много, без умолчания и лакировки, которые иногда встречаются в государственных структурах. Я не хочу, чтобы эта деятельность прекращалась, и поэтому я пришел. Кроме того, я считаю явно несправедливой маркировку "Мемориала"* как иностранного агента. Поэтому я пришел со значком "Я/мы иностранный агент". Офицер попросил снять значок, но я сказал, что не буду этого делать, а окружавшие меня люди не дали меня задержать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выходивших из здания сотрудников "Мемориала"* собравшиеся встретили аплодисментами.

Напомним, после исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов". Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.