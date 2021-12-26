Пользователи Instagram поддержали претензии мэрии Махачкалы к "Дагэнерго"

26 декабря 2021, 16:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К протестам жителей поселка Семендер против перебоев с подачей электричества привело отсутствие реакции "Дагэнерго" на обращения, в связи с этим подготовлено заявление в правоохранительные органы, сообщил сегодня помощник мэра Махачкалы. Пользователи соцсети поддержали инициативу мэрии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") отчиталась о восстановлении подачи электричества жителям махачкалинского поселка Семендер. Свет в поселке был отключен из-за выхода из строя трансформатора, который не состоял ни на чьем балансе, уточнили в компании.

25 декабря жители Семендера перекрыли дорогу, требуя решить проблему с постоянными отключениями света и газа. В поселке нет света уже вторые сутки, пояснили они.

Администрация Махачкалы решила направить в правоохранительные органы материалы о том, что "Дагэнерго" игнорировала отключения электроэнергии в поселке Семендер, сообщил помощник мэра Сайгидгусейн Магомедов.

"Уже на протяжении нескольких дней мы фиксирует перебои в электроснабжении в поселке Семендер. Неоднократно заявки на восстановление подачи электроэнергии были переданы ресурсоснабжающей организации, на месте были и представители административно-технической инспекции, и Управления ЖКХ. Энергоснабжение обещали восстановить, несколько раз включали, но полностью восстановлено оно не было. После очередного отключения жители посёлка перекрыли дорогу, требуя от ресурсоснабжающей организации выполнения своих прямых обязанностей - гарантированной поставки коммунальной услуги. На телефонные звонки работники "Дагэнерго" не отвечают, жители возмущены создавшейся ситуацией, как и руководство города. Никто из представителей "Дагэнерго" не приехал сюда, чтобы встретиться с людьми и объяснить, в чем дело. По данному факту нами подготовлено обращение в правоохранительные органы", - приводятся слова Магомедова в публикации, размещенной сегодня ночью в Instagram-аккаунте мэрии.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной в темное время суток. На ней Сайгидгусейн Магомедов озвучивает претензию, изложенную в текстовой аннотации к видео.

К 16.55 мск публикация набрала 10 тысяч просмотров, под ней размещено 77 комментариев. Авторы многих из них поддержали инициативу мэрии. "Молодцы", - написал, в частности, mir__0005, пояснив в другом комментарии, что работники энергокомпании "никогда не отвечают на звонки". "Молодцы, правильные действия", - согласился d.g.m.68g.

"Молодцы, что не оставляете народ без внимания в нужную минуту", - написал shamil_gitinovich. "Если удается им дозвониться, они отвечают: "ждите"! На улице не май месяц! В квартирах холод! Это издевательство!" – выразил возмущение работой энергетиков all_____001.

"Надо прекратить оплату, пока не обеспечат нормальную подачу электроэнергии, как оно требуется по закону", - предложил gaziev_gazi111. "Зато все в начале отопительного сезона получали паспорта готовности", - заметил 28022019xiao1.

Часть пользователей выразили недовольство и работой городских чиновников. "А почему ждали вышестоящие органы несколько дней, обязательно надо довести людей до этого, в 58 школе уже целую неделю во 2 и 3 смену уроки не проводились из-за этого света, исходя из этого хотя бы надо было содействовать, а не сидеть так называемым начальникам", - написал, в частности, rfhfjgub.

"От этого [обращения в правоохранительные органы] людям лучше не станет, где мэр, администрация города, для чего они нужны?" – задался вопросом timur_2214. "Сколько десятков лет ещё это все будет происходить! И это не только в Семендере! Позор вам! Беспомощное руководство города", - возмутилась aliya_recepti.

Схожие мнения высказали под заявлением помощника мэра и посетители Instagram-паблика "Дагестанские известия", на который подписаны 345 тысяч пользователей. Там публикация набрала к 16.55 мск 70 тысяч просмотров, под ней размещен 221 комментарий. "Правильно сделали. Нечего издеваться над людьми", - написала, в частности, oksana_30_10_94.

"Да возьмите и подайте в суд на них иском, как они умеют пени требовать, так и вы, обозначив нормальную такую сумму, чтоб взыскали с них. Это ведь не просто лампочки в доме не горят. Не искупаешься, отопление не работает, в холодильнике продукты портятся и много чего еще", - написал abdurakhmansapiiulaevich, чей комментарий набрал семь отметок "нравится".

"Правильно сделали, нечего отключать свет народу, работники электросети пусть у себя дома отключают, сидят без света", - выразил возмущение russia_dagestan.

Напомним, жители Дагестана и ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, 16 ноября 2020 года десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря 2020 года махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением.

23 декабря главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов во время пресс-конференции президента обратился к нему с жалобой на проблемы с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением в Дагестане. После пресс-конференции Путина глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что власти республики планируют в ближайшее время модернизировать электросети, газопроводы и водопроводы.