Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии

10 декабря 2019, 17:45

Дома жителей почти 190 населенных пунктов трех районов Дагестана сегодня оказались обесточенными после аварийного отключения. Специалистам понадобилось около четырех часов, чтобы ликвидировать последствия аварии.

Из-за обрыва кабеля без электричества остались 80 сел Акушинского района, 67 сел Левашинского района и 35 населенных пунктов Сергокалинского района. Также частично было прервано электроснабжение в Дахадаевском и Кайтагском районах Дагестана, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В зоне отключения оказались 150 тысяч жителей республики, 270 социальных объектов", - рассказал представитель ведомства, слова которого приводит "Интерфакс-Юг", отмечая, что ЧП произошло из-за обрыва электрокабеля недалеко от подстанции в Гергебильском районе Дагестана.

Авария произошла в 12.41 мск, передает со ссылкой на информацию ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ РИА Новости.

О том, что подача электроэнергии в Сергокалинском, Левашинском, Акушинском районах, а также в Кайтагскомо, Дахадаевском и Лакском районах Дагестана восстановлено, передало со ссылкой на информацию МЧС и Дагестанской сетевой компании, ТАСС в 16:29 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября жители Хасавюрта пожаловались на отсутствие электричества и отопления в течение двух суток. Около 10 тысяч человек остались без электричества после повреждения линий электропередачи в связи с ухудшением погоды, пояснили 3 ноября в "Дагестанской сетевой компании". В тот же день энергетики восстановили основную часть поврежденных линий электропередачи.