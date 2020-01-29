Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании

29 января 2020, 19:02

Силовики провели обыски в ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по делу о мошенничестве, сообщили источники.

"Кавказский узел" ранее писал, что после жалоб жителей Дагестана на завышенные счета за электричество, полиция в ноябре 2019 года провела проверку, подтвердившую махинации. Местные жители рассказали, что необоснованные начисления практикуются уже два года. Дагестанская прокуратура оценила размер махинаций с электричеством в 15,7 миллиона. В мошенничестве со счетами абонентов были заподозрены сотрудники "Дагестанской энергосбытовой компании" и "Дагестанской сетевой компании".

"Оперативно-следственные мероприятия проводят в рамках уголовного дела, возбужденного республиканским МВД по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - цитирует источник в силовых структурах республики ТАСС.

По данным другого источника, обыск проводился в рамках дела о мошенничестве в отношении руководителя компании. Это второе уголовное дело в отношении ДЭСК, сообщает "Интерфакс".

"Ранее проводилась выемка документации по уголовному делу по факту незаконных начислений жителям республики за непотребленное ими электричество. Таким образом руководство компании хотело списать долги за счет абонентов", - сказал источник.

Силовики в ноябре 2019 года пришли в офис "Дагестанской энергосбытовой компании" для проверки информации о попытках скрыть хищение электроэнергии. Проверка подтвердила махинации, отчитались в полиции.

В компании "Россети Северный Кавказ", под управлением которой находится "Дагэнергосбыт", сообщили, что спецмероприятия проводятся в рамках декриминализации отрасли, пишет РИА "Новости".

"Компания "Россети Северный Кавказ" в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли Северного Кавказа реализует во взаимодействии с правоохранительными органами СКФО комплекс мер. В частности, по инициативе энергокомпании продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по проверке возможных противоправных действий юридических и физических лиц, которые могли причинить ущерб группе "Россети Северный Кавказ", - сообщили в компании.