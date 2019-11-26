Дагестанская прокуратура оценила размер махинаций с электричеством в 15,7 миллиона

26 ноября 2019, 12:53

Сотрудники "Дагестанской энергосбытовой компании" и "Дагестанской сетевой компании" заподозрены в мошенничестве со счетами абонентов, сообщила сегодня прокуратура.

"Кавказский узел" сообщал, что после жалоб от жителей Дагестана о завышенных счетах за электричество полиция провела проверку, подтвердившую махинации. Местные жители рассказали, что необоснованные начисления практикуются уже два года, а обращения к энергетикам никаких результатов не дают.

По данным прокуратуры, мошенничеством занимались сотрудники "Дагестанской энергосбытовой компании" (ДЭСК) и "Дагестанской сетевой компании" (ДСК), а также и бывший оператор ДСК по обработке данных частных абонентов, объединившиеся в преступную группу. В 2017-2018 годах они "вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учета, составляли незаконные акты безучетного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке", сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Подозреваемым удалось похитить 15,7 миллиона рублей, возбуждено дело о мошенничестве, со ссылкой на прокуратуру Дагестана сообщило РИА "Новости". По части 4 статьи 159 УК России им грозит до 10 лет заключения. Точное число подозреваемых в этих сообщениях не уточняется.

По состоянию на 12.52 мск 26 ноября на сайте Следственного управления Следкома по Дагестану нет информации о возбуждении этого уголовного дела, а на сайтах ДЭСК и ДСК отсутствуют комментарии по этому поводу.