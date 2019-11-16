Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет

16 ноября 2019, 07:35

Оперативные мероприятия в "Дагестанской энергосбытовой компании" правоохранительные органы провели по инициативе руководства "Россети Северный Кавказ", под управлением которой и находится дагестанская компания, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". Жители Дагестана рассказали, что практика необоснованных платежей продолжается уже два года, а обращения к энергетикам никаких результатов не дают.

Как писал "Кавказский узел", силовики пришли в офис "Дагестанской энергосбытовой компании" 14 ноября для проверки информации о попытках скрыть хищение электроэнергии. Проверка подтвердила махинации с данными об энергопотреблении, отчитались 15 ноября в полиции.

Жители дагестанского Хасавюрта ранее уже смогли добиться улучшения работы служб ЖКХ, потребовав возобновления подачи газа в городе. 19 октября жительницы Хасавюрта в знак протеста против систематических отключений газа заблокировали проезд по одному из проспектов города. Власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана, но 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что проблема сохраняется. После акции протеста жителей Хасавюрта газоснабжение в городе с вечера 13 ноября восстановлено в нормальном режиме. В мэрии проблему объяснили задержкой перехода на зимний режим подачи газа. Необоснованные отключения газа - повод для обращения в прокуратуру и суд, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В компанию поступили обращения от потребителей республики о возможных необоснованно завышенных начислениях за потребленную электроэнергию, пояснила в своем пресс-релизе компания "Россети Северный Кавказ".

"Причиной проверки стали обнаруженные факты внесения корректировок в базу показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям. Это может стать причиной экономического и репутационного ущерба энергокомпании", - говорится в пресс-релизе.

Эти меры, прежде всего, инициированы в интересах жителей Дагестана, а итоги проверки правоохранительных органов помогут снять социальную напряженность в части энергопотребления и устранить разногласия с потребителями энергоресурса в части начислений, рассчитывают представители энергокомпании.

Следственные действия никак не повлияли на работу энергосбытовой компании, заявил 15 ноября корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Дагестанской энергосбытовой компании" ("ДЭСК").

"Работа в энергокомпании идет в штатном режиме, бизнес-процессы осуществляются", - отметил он, уточнив, что о результатах оперативно-розыскных мероприятий компетентны рассказывать представители правоохранительных органов, проводивших следственные действия.

В "ДЭСК" производились не обыски, а следственное действие, называемое "съем информации", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники произвели осмотр местности и предметов, а также снимали необходимую информацию с электронных носителей для проверки данных о начислении средств на "мертвые души" с целью их хищения", - отметил собеседник, добавивший, что это происходило "во взаимодействии с самим энергетиками".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Дагестана подтвердили, что им необоснованно начислили долги за электричество еще два года назад. Опрос не носит репрезентативный характер.

"Два года назад мне начислили долг в 12 тысяч рублей. Откуда он взялся, я не знаю. Я каждый месяц стабильно оплачиваю по показателям счетчика. Все квитанции у меня есть, я их сохраняю. Но уже два года я не могу добиться того, чтобы долг сняли. Обращалась и в энергосбыт, и в горсети. Каждая из этих компаний перенаправляют друг другу. Но никто не решает вопрос", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Махачкалы Мадина.

Полгода назад она смогла попасть к представителю компании "Россети Северный Кавказ", приехавшему из Пятигорска в Махачкалу. "Я случайно встретила его в кассе, где оплачиваю за свет, в районе Троллейбусного кольца. Рассказала о своей проблеме. Он сказал, что решит ее. Но, видимо, ничего не стал предпринимать, так как ничего не изменилось с тех пор. Как-то, правда, приходили электрики, сфотографировали счетчик, но долг как висел, так и висит на мне", - отметила она. По ее словам, долг постоянно увеличивается на незначительную сумму, так как начисляется пеня.

Аналогичная ситуация, добавила женщина, сложилась и у ее родственников в поселке Семендере. "Там частный дом, и долг на нем 15 тысяч, хотя там также ежемесячно платят по счетчику", - рассказала женщина.

Вынуждена была заплатить необоснованный долг в несколько тысяч рублей, так как ей срочно нужно было получить справку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Магомедтагирова в Махачкале.

"Для получения документа нужно было предоставить справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги. Поэтому пришлось выплачивать чужие долги. Другого выхода не было", - отметила она.

Житель Буйнакского района Тагир сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что оплачивает за электричество по счетчику, но на него все равно "накинули долг в 15 тысяч рублей".

"Сами энергетики понимают, что этот долг незаконен, признаются нам в этом сами. Но все равно заставляют бегать по разным инстанциям. Руководитель тоже знает. У нас даже были споры с ним. Но все равно не убирают долги. Они грозятся отключить свет, если не заплатим записанный на нас долг. Мы думали обратиться в прокуратуру и предупреждали энергетиков об этом. Но они ничего не боятся", - рассказал житель Буйнакского района.

Чтобы добиться возврата незаконно начисленных средств по оплате за электричество, необходимо доказать, что ущерб абоненту был нанесен, пояснил руководитель юридической компании "Деловой крот" Ислам Гафуров.

"Когда организация выставляет счет, как считает потребитель, с необоснованной суммой к оплате, это еще не говорит о нарушении его прав. Если гражданин считает, что с него требуют завышенную плату, он имеет право обратиться в организацию и предоставить сведения, подтверждающие фактически потребленный им объем энергии. Это текущие данные прибора учета и квитанции об оплате за предыдущие периоды. Там отражаются все эти сведения, и он может потребовать перерасчета. В этом случае его средствами никто не пользовался и поэтому говорить о нанесенном ему ущербе нельзя", - отметил он.

Можно и не предпринимать никаких действий, если оплата производится ежемесячно, но все равно остается долг, пояснил юрист.

"Можно дождаться, пока поставщик услуг сам обратится в суд. Но надо быть уверенным, что необходимая сумма оплачивалась ежемесячно. И уже на суде предоставить все квитанции об оплате. В этом случае суд может взыскать с организации и расходы гражданина на привлеченного к его защите интересов юриста", - рассказал он.

Обратиться в суд гражданин имеет право и в случае, если организация отказывается выдавать справку об оплате за услугу или же акт, подтверждающий отсутствие у него задолженностей, добавил юрист.

"Суд обяжет произвести взаиморасчеты и выдать справку об отсутствии долгов", - отметил Гафуров.

В случае же, когда потребитель ежемесячно оплачивает счета, но его долг возрастает, то есть смысл обратиться в правоохранительные органы, считает юрист.

"Тогда уже с необоснованными начислениями должны разбираться следователи. Они должны проверить эту информацию. Если это делалось по технической ошибке, то есть без каких-либо далеко идущих последствий, то это гражданско-правовой уровень, и руководству организации может быть вынесено замечание об устранении неполадки и наведения порядка. Если же следствие установит, что оплачиваемые средства утекали "налево" или образование недостоверных сведений по росту долговых обязательств производилось с умыслом сокрыть какие-либо сведения, имеющие отношение к хищению или иному преступлению в соответствии с УК РФ, то это, конечно, целая схема действий, подпадающих под уголовное преследование", - пояснил он.