Полиция нашла признаки махинаций в Дагестанской энергосбытовой компании

15 ноября 2019, 14:30

Поводом для обыска в Дагестанской энергосбытовой компании стали многочисленные жалобы жителей. Проверка подтвердила махинации с данными об энергопотреблении, отчитались в полиции.

Как писал "Кавказский узел" , 14 ноября стало известно, что силовики изъяли документы Дагестанской энергосбытовой компании, чтобы проверить информацию о попытках скрыть хищение электроэнергии. По одной из версий, обыски связаны с предстоящей сменой управляющего компании Эльдара Гаджибабаева, который был временно назначен на этот пост 3 августа 2018 года, отметила газета «Черновик».

МВД Дагестана сообщило, что 13 ноября силовики изъяли документы в Дагестанской энергосбытовой компании после поступившего большого количества жалоб от жителей Дагестана о завышенных начислениях за потреблённую электроэнергию. Проверка правоохранительных органов республики обнаружила махинации с базой показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Жалобы от местных жителей поступили в адрес компании «Россети Северный Кавказ», отмечается в сообщении.

Должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании проверяются «на причастность к преступлениям, предусмотренным ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями)», сообщило ведомство. Максимальная санкция по данной статье предусматривает от 4 до 10 лет заключения в зависимости от пункта статьи.