15 ноября 2019, 14:30

Полиция нашла признаки махинаций в Дагестанской энергосбытовой компании

Поводом для обыска в Дагестанской энергосбытовой компании стали многочисленные жалобы жителей. Проверка подтвердила махинации с данными об энергопотреблении, отчитались в полиции.

Как писал "Кавказский узел" , 14 ноября стало известно, что силовики изъяли документы Дагестанской энергосбытовой компании, чтобы проверить информацию о попытках скрыть хищение электроэнергии. По одной из версий, обыски связаны с предстоящей сменой управляющего компании Эльдара Гаджибабаева, который был временно назначен на этот пост 3 августа 2018 года, отметила газета «Черновик».

МВД Дагестана сообщило, что 13 ноября силовики изъяли документы в Дагестанской энергосбытовой компании после поступившего большого количества жалоб от жителей Дагестана о завышенных начислениях за потреблённую электроэнергию. Проверка правоохранительных органов республики обнаружила махинации с базой показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Жалобы от местных жителей поступили в адрес компании «Россети Северный Кавказ», отмечается в сообщении.

Должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании проверяются «на причастность к преступлениям, предусмотренным ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями)», сообщило ведомство. Максимальная санкция по данной статье предусматривает от 4 до 10 лет заключения в зависимости от пункта статьи.

Отметим, что в июне сообщалось о том, что начальник Буйнакского подразделения Дагестанской сетевой компании и его подчиненный подозреваются в получении взятки за подключение 14 хозяйств к высоковольтной линии, установленной за счет местных жителей.

"Кавказский узел" также ранее писал, что в декабре 2018 года силовики задержали руководителя Кизлярского отделения Дагестанской энергосбытовой компании и контролера "ДагЭнержи" при получении взятки от руководителя строительной компании. По данным межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа, сотрудники были задержаны по подозрению в получении взятки за сокрытие факта хищения электроэнергии. 

Примечание:

"Сотрудники энергокомпании в Дагестане заподозрены в подделке документов", "Заочно арестован обвиняемый по делу главы УФАС Дагестана", "Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети".

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