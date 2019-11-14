Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании

14 ноября 2019, 16:55

Силовики изъяли документы Дагестанской энергосбытовой компании, чтобы проверить информацию о попытках скрыть хищение электроэнергии.

Представитель республиканского управления ФСБ сообщил, что сегодняшнюю операцию в Махачкале провели сотрудники этого ведомства и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана.

"Основанием для проведения оперативных мероприятий послужила информация о фактах внесения подложных данных в массивы информационных учетов предприятия, начисления задолженностей на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств", - процитировал слова силовика ТАСС.

Вооруженные силовики в масках заблокировали сегодня кабинеты руководства и бухгалтерии ДЭСК, сообщил "Черновик".

По одной из версий, обыски связаны с предстоящей сменой управляющего компании Эльдара Гаджибабаева, который был временно назначен на этот пост 3 августа 2018 года. До этого Гаджибабаев работал начальником магарамкентских и дербентских районных электросетей ОАО "Дагэнергосеть", заместителем руководителя Агентства по энергетике Дагестана, заместителем министра транспорта, энергетики и связи республики, заместителем генерального директора компании "Газпром газораспределение Дагестан", информировало издание.

На сайте Дагестанской энергосбытовой компании к 16.55 мск 14 ноября не появилось комментариев относительно изъятия документов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2018 года силовики задержали руководителя Кизлярского отделения Дагестанской энергосбытовой компании и контролера "ДагЭнержи" при получении взятки от руководителя строительной компании. По данным межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа, сотрудники были задержаны по подозрению в получении взятки за сокрытие факта хищения электроэнергии.