14 ноября 2019, 16:55

Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании

Силовики изъяли документы Дагестанской энергосбытовой компании, чтобы проверить информацию о попытках скрыть хищение электроэнергии.

Представитель республиканского управления ФСБ сообщил, что сегодняшнюю операцию в Махачкале провели сотрудники этого ведомства и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана.

"Основанием для проведения оперативных мероприятий послужила информация о фактах внесения подложных данных в массивы информационных учетов предприятия, начисления задолженностей на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств", - процитировал слова силовика ТАСС.

Вооруженные силовики в масках заблокировали сегодня кабинеты руководства и бухгалтерии ДЭСК, сообщил "Черновик".

По одной из версий, обыски связаны с предстоящей сменой управляющего компании Эльдара Гаджибабаева, который был временно назначен на этот пост 3 августа 2018 года. До этого Гаджибабаев работал начальником магарамкентских и дербентских районных электросетей ОАО "Дагэнергосеть", заместителем руководителя Агентства по энергетике Дагестана, заместителем министра транспорта, энергетики и связи республики, заместителем генерального директора компании "Газпром газораспределение Дагестан", информировало издание.

На сайте Дагестанской энергосбытовой компании к 16.55 мск 14 ноября не появилось комментариев относительно изъятия документов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2018 года силовики задержали руководителя Кизлярского отделения Дагестанской энергосбытовой компании и контролера "ДагЭнержи" при получении взятки от руководителя строительной компании. По данным межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа, сотрудники были задержаны по подозрению в получении взятки за сокрытие факта хищения электроэнергии.

Примечание:

"Защита Гамидова добилась допроса Рамазана Абдулатипова", "Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока", "Следствие заявило о давлении на свидетелей по делу Гамидова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 ноября 2019, 16:14

  • Армянские студенты призвали министра образования ответить на критику

    Акции протеста с требованием об отставке главы Минобразования прошли сегодня у зданий правительства и Ереванского государственного университета. Студенты и преподаватели не будут наказаны за забастовку, обнадежил глава студенческого совета вуза, призвав Арутюняна встретиться с протестующими.

14 ноября 2019, 15:12

14 ноября 2019, 14:51

14 ноября 2019, 14:03

  • 1 Блогер извинился за пародийный ролик про Кадырова

    Автор пародийных видео Саша Тилэкс принес публичные извинения за сюжет, по которому рэпер Тимати прибегает к силовой помощи главы Чечни, чтобы решить проблемы лэйбла Black Star. Пользователи Instagram высмеяли блогера, который назвал Кадырова "личностью мирового масштаба".

14 ноября 2019, 13:19

  • 1 Чеченские бюджетники рассказали о разнарядках на вступление в "Единую Россию"

    Сотрудников школ и больниц под угрозой увольнений вынуждают написать заявления о вступлении в партию власти, сообщили работники бюджетных организаций Чечни. Эти жалобы озвучены после назначения Магомеда Даудова секретарем реготделения "Единой России", указали местные жители. Рамзан Кадыров объявил сообщения бюджетников слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи