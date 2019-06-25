Сотрудники Дагестанской сетевой компании заподозрены в коммерческом подкупе

25 июня 2019, 14:57

Начальник Буйнакского подразделения Дагестанской сетевой компании и его подчиненный подозреваются в получении взятки за подключение 14 хозяйств к высоковольтной линии, установленной за счет местных жителей, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, в январе житель села в Буйнакском районе попросил у начальника отделения электросетей подключить 14 хозяйств к высоковольтной линии, которую жители установили за свой счет. Подозреваемый потребовал за это передать через своего подчиненного - оператора по учету электроэнергии - 100 тысяч рублей. Затем сумма вознаграждения была снижена до 80 тысяч рублей. При получении денег, в начале марта, подозреваемые были задержаны, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия, сопряженный с вымогательством) и ч. 1 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть седьмая статьи 204 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, часть первая статьи 204.1 УК РФ - на срок до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года силовики задержали руководителя Кизлярского отделения Дагестанской энергосбытовой компании и контролера "ДагЭнержи" при получении взятки от руководителя строительной компании. По данным межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа, сотрудники были задержаны по подозрению в получении взятки за сокрытие факта хищения электроэнергии.