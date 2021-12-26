Энергетики проводят восстановительные работы на электросетях. Фото со страницы компании rosseti_sk_dagenergo в Instagram. https://www.instagram.com/p/CX7rv2hIzA3/

26 декабря 2021, 09:22

Электроснабжение в домах жителей Семендера восстановлено после протеста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики заменили вышедший из строя трансформатор и дали свет жителям дагестанского поселка Семендер, которые перекрыли дорогу в знак протеста против постоянных отключений электроэнергии и газа. 

Как писал "Кавказский узел", жители Семендера вечером 25 декабря перекрыли дорогу, требуя решить проблему с постоянными отключениями света и газа. В поселке нет уже вторые сутки света и очень низкое давление газа, заявили они. Постоянные проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются во многих населенных пунктах Дагестана, власти не спешат их решать, посетовали пользователи Instagram, комментируя перекрытие дороги жителями Семендера, протестующими против постоянных перебоев с подачей света и газа.

"Энергетики завершили восстановительные работы на бесхозяйном энергообъекте в поселке Семендер Махачкалы", - сообщил сегодня филиал "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

Компания пояснила, что причиной отключения света в поселке стал вышедший из строя трансформатор, который не состоял на чьем-либо балансе.

Из-за технологического нарушения временно без энергоснабжения осталась часть потребителей поселка.

"Несмотря на то, что объект не находится на балансе филиала "Дагэнерго", специалисты компании в максимально возможные сроки с привлечением спецтехники реализовали необходимый объем работ", - говорится в сообщении на странице компании rosseti_sk_dagenergo в Instagram.

"Установлен новый трансформатор взамен вышедшего из строя оборудования... Энергоснабжение потребителей поселка Семендер осуществляется в штатном режиме", - указано в сообщении.

Напомним, что ранее на проблемы с энергоподачей жаловались жители и других населенных пунктов Дагестана. 25 ноября возмущение по этому поводу высказывали жители сел в районе Новостроя, которые жаловались, что вынуждены мерзнуть, так как отапливают дома электричеством.

Примечание:

"Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 декабря 2021, 16:57

  • Пользователи Instagram поддержали претензии мэрии Махачкалы к "Дагэнерго"

    К протестам жителей поселка Семендер против перебоев с подачей электричества привело отсутствие реакции "Дагэнерго" на обращения, в связи с этим подготовлено заявление в правоохранительные органы, сообщил сегодня помощник мэра Махачкалы. Пользователи соцсети поддержали инициативу мэрии.

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