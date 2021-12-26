Председатель горсовета Поти приговорен к восьми годам колонии

26 декабря 2021, 15:58

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Суд приговорил бывшего председателя горсовета Поти Ираклия Какулию к лишению свободы, признав его виновным в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Защита решила обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", председатель горсовета и бывший мэр Поти Ираклий Какулия был задержан 8 ноября 2019 года вместе с еще тремя действующими и бывшими чиновниками мэрии. После заключения под стражу Ираклия Какулии горсовет Поти приостановил его полномочия. 10 ноября 2019 года все четверо были арестованы. Еще семь обвиняемых были отпущены под залог - это бывшие госслужащие, эксперты и представители двух компаний, с которыми мэрия Поти заключила договоры. 14 февраля 2020 года были также освобождены под залог Какулия и трое других арестованных чиновников.

Зугдидский горсуд приговорил Ираклия Какулию к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве, растрате, получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.

Бывшие чиновники мэрии, арестованные вместе с Какулия - Зураб Куруа, Николоз Григолия и Леван Чочия - также признаны судом виновными и приговорены к лишению свободы, сообщает сегодня "Новости-Грузия", не уточняя, на какие сроки осуждены эти трое подсудимых.

Приговор бывшему председателю горсовета будет обжалован, поскольку обвинение во взяточничестве базировалось только на показаниях свидетелей, заявил его адвокат Эдишер Карчава. "Мы подадим апелляцию в Кутаисский апелляционный суд и обязательно отменим [необоснованное] решение судьи", - приводит слова адвоката издание.

Судебное заседание проводилось онлайн, решение было оглашено поздно ночью 25 декабря, информирует сегодня издание Sova.

Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора на обустройство береговой линии, но руководители фирм, выполнявших работы, в акты сдачи-приемки внесли завышенные данные, а чиновники подписали эти документы, проигнорировав нарушения. Сумма ущерба была оценена в более полумиллиона лари (около 179 тысяч долларов). Дело расследовалось по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и служебной халатности. Обвиняемым грозило до 15 лет лишения свободы.