Председатель горсовета Поти арестован по делу о хищениях

11 ноября 2019, 07:22

Суд постановил арестовать председателя горсовета Поти Ираклия Какулию и трех других чиновников, обвиненных в мошенничестве с бюджетными деньгами. Еще семь обвиняемых отпущены 10 ноября под залог.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября председатель горсовета и бывший мэр Поти Ираклий Какулия, а также трое бывших и действующих чиновников администрации города были задержаны по делу о хищении более 528 тысяч лари (около 179 тысяч долларов) из госбюджета.

По версии следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора на обустройство береговой линии, но руководители фирм, выполнявших работы, в акты сдачи-приемки внесли завышенные данные, а чиновники подписали эти документы, проигнорировав нарушения.

Суд постановил заключить под стражу Ираклия Какулию и трех человек, задержанных вместе с ним. Еще семи обвиняемым по этому делу в качестве меры пресечения избран залог, сообщило 10 ноября "Интерпрессньюс".

Все четверо арестованных заявили суду о своей невиновности, их защита просила также освободить их под залог, уточняет сегодня "Новости-Грузия".

Другие семь обвиняемых по этому делу - бывшие госслужащие, эксперты и представители двух компаний, с которыми мэрия Поти заключила договоры, информирует издание.

Комментариев от обвиняемых либо их представителей относительно меры пресечения пока не поступало.

Напомним, что дело расследуется по статьям УК Грузии о мошенничестве, присвоении или растрате, получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и служебной халатности. Обвиняемым чиновникам грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.