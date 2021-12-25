Поручение Мишустину разобраться с энергокризисом обнадежило жителей Дагестана

25 декабря 2021, 07:57

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину разобраться с проблемами в Дагестане с водой, газом и светом. В регионе после этого распоряжения президента могут начаться кадровые чистки, а ситуация с давно наболевшей проблемой, возможно, сдвинется с места, предположили жители Дагестана в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом, сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

Жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.

24 декабря президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства, в котором в том числе принял участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил участников совещания с наступающим Новым годом, затем были обсуждены вопросы развития экономики, борьбы с коронавирусом, социального развития. В конце совещания президент обратился к премьер-министру с поручением заняться вопросами, озвученными журналистами в ходе пресс-конференции 23 декабря. В том числе он отметил обращение главреда РИА "Дагестан" Магомеда Магомедова.

"Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции. Имеются в виду региональные вопросы и проблемы. Из Дагестана журналист спрашивал о том, как у них будет развиваться ситуация по ряду направлений: энергетика, водоснабжение, газификация и так далее", – сказал Владимир Путин.

"Принято, Владимир Владимирович", – ответил на это Михаил Мишустин.

Жители Дагестана с воодушевлением восприняли поручение Путина

Сообщение о том, что Путин поручил Мишустину разобраться с проблемами с водой, светом и газом в Дагестане, было опубликовано 24 декабря на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 345 тысяч пользователей. К 08.00 мск эта публикация набрала 47,5 тысячи просмотров и 164 комментария. Большая часть их авторов высказалась положительно.

"Давно пора решить проблемы с газом, светом и водой в первую очередь... Надеемся хоть что-то поменяется", – написал пользователь eli_ab_92.

"Как раз приезжайте в горные районы, мы покажем вам все с 70-х годов которые не поменяли опоры провода и так далее", – отметил пользователь abdulkhalik840.

"Да начнётся чистка", – заявил пользователь durmankka8. "Ясно, начнут менять начальство, а проблемы как были так и останутся", – считает babulyasakinat.

"Один журналист, что сделал, а эти депутаты от Дагестана что-то могут? Я считаю, каждый депутат должен отчитываться перед избирателями о проделанной работе", – подчеркнул magomed50006.

"Наконец нами займутся, дошла очередь, не прошло и века", – сыронизировал пользователь hair_misidu.

Напомним, что в текущем году Дагестане произошло по меньшей мере шесть массовых отравлений. Так, в январе в Буйнакском районе с признаками отравления обратились 359 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. С 9 по 10 марта с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта отравились 23 человека. 18 октября 23 жителя села Хунзах обратились к врачам симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.