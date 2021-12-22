Поисково-спасательная операция на Транскаме. Фото пресс-службы МЧС https://cominf.org/node/1166540467

22 декабря 2021, 10:41

Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поисковые работы в районе схода лавины на Транскавказской магистрали продолжились после перерыва, вызванного плохой видимостью и сильным снегопадом, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. Транскам остается закрытым третий день.

Как информировал "Кавказский узел", с 10.00 мск 20 декабря движение по Транскавказской магистрали было запрещено в связи с ухудшением погодных условий и сходом лавин. 21 декабря под лавину попали пять российских военных, охранявших тоннель. Двое из них скончались, еще двое получили легкие травмы, а пятого не нашли.

Спасатели продолжают поиски пятого военнослужащего, который попал под лавину накануне на южноосетинском участке Транскама. "Под утро работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильного снегопада, поисково-спасательная операция возобновилась в 10 утра. В поисках задействованы российские военные, спасатели МЧС России и Южной Осетии, дорожные службы, кинологи и представители всех других структур. Снегопад на Транскаме продолжается", - процитировало главу МЧС Азамата Чочиева информагентство "Рес".

Транскам третий день остается закрытым для всех видов транспорта, погодные условия не позволяют дорожникам начать расчистку трассы, сообщили в дежурной части МЧС Южной Осетии. "Движение по Транскаму все еще запрещено. Там даже видимости нет. У дорожников нет возможности приступить к расчистке из-за непрекращающегося снегопада", – привел сегодня слова представителя ведомства "Sputnik Южная Осетия".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире прогнозируется снегопад при скорости ветра 3 метра в секунду и температурой воздуха -3 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе"", "Южная Осетия открыла границу с Грузией для машины скорой помощи", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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